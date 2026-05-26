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前花式滑冰冬奧金牌得主「 Riku-Ryu 組合」的三浦璃來與木原龍一，今（26）日現身道奇體育場為道奇與落磯之戰擔任開球嘉賓。這對超人氣滑冰拍檔發揮本領，在投手丘上大玩「托舉開球」，逗得現場觀眾與道奇球員驚呼連連，賽前兩人和大谷翔平、山本由伸及佐佐木朗希等球星夢幻同框的畫面，也讓日本球迷們興奮不已。今天三浦璃來與木原龍一分別穿上「RIKU 6」和「RYUICHI 12」的專屬道奇球衣活力登場。走到投手丘後，木原龍一直接當場發揮驚人核心，輕輕鬆鬆就把搭檔三浦璃來高高托舉過頭頂，完美重現了花式滑冰中經典的「座椅托舉（Pair Lifts）」動作。身處空中的三浦璃來毫不怯場，直接從木原頭頂將球豪邁地投向本壘，雖然球最後有點偏掉變成了挖地瓜，但這招前所未見的特技開球，還是讓接球的道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）和休息區看熱鬧的球員們全看傻了眼，隨後爆出滿場掌聲。賽後三浦璃來笑著透露，當初兩人討論開球形式時，一致認為「既然是雙人滑組合，那除了托舉根本沒有別的選擇了吧！」為了這短短幾秒的完美呈現，他們私底下還悄悄特訓了一陣子。而擔任捕手的羅伯茲總教練在開球結束後，也貼心地把球送給三浦，三人留下了充滿笑容的可愛合影。除了場上的驚豔一投，這對金牌拍檔在賽前更是一秒變身追星小粉絲。由於這是他們第一次來到道奇體育場，球團特別安排他們與陣中的日籍巨星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希碰面。木原龍一賽後興奮地表示，大谷和山本平時行程滿檔，真的很感謝他們能在百忙之中抽空出來見面，第一次看到偶像本人真的超級高興。官方照片一貼上 Instagram 隨即引來粉絲瘋狂朝聖。看著棒球界的頂級球星在海外發光發熱，三浦璃來也有感而發地表示，看到大家都在世界上這麼努力，自己回國後也絕對要好好加把勁，這趟美國行真的被深深激勵到了。