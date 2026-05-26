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輝達進駐北士科引發用電討論，對此台北市長蔣萬安認為根本問題在國家能源政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（26）日回應，重申北士科需要變電所，無論是從一開始前市長郝龍斌認為是120百萬瓩到後來150百萬瓩，現在變成200百萬瓩，其實台電都可以供應，但變電所已經拖了一年，台電也一直提出各式各樣的方案，「但台北市府卻一直拖在那邊」。對於輝達進駐北士科引發用電討論，蔣萬安認為問題在於國家能源政策，有在野批評沈伯洋反核是「絆腳石」，對此沈伯洋表示，檢討能源政策跟檢討變電所，這其實是兩件事，那輝達執行長黃仁勳其實昨天提到的是「Energy」不是講「Electricity」。沈伯洋說，一直以來都是在講說，北士科現在的發展需要變電所，無論是從一開始前市長郝龍斌認為是120百萬瓩到後來150百萬瓩，現在變成200百萬瓩，這其實都是台電可以供應的，但是供應需要變電所，就好像你供水需要水管一樣。沈伯洋批評，變電所已經拖了一年，台電也一直提出各式各樣的方案，但台北市府卻一直拖在那邊，如果等到輝達進駐後，電力供給的變電所都還沒有辦法完成的話，那其實實質上要招商就會變得很困難。