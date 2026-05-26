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潤泰集團發布聲明證實，集團總裁尹衍樑於今（26）日清晨4時許，在台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。隨後，國民黨前主席朱立倫也發聲哀悼，他坦言「今天一早驚聞老友逝去，悲痛萬分」，更遺憾自己來不及向這位相識超過40年的老友，表達最後的感恩與感謝，也透露了兩人經常相約吃牛肉麵的珍貴回憶。朱立倫表示，兩人的緣分始於台大時期，當年他就讀台大工商管理系時，尹衍樑已是商研所學長，雖然年齡有差距，但尹衍樑始終對學弟妹相當照顧，因此結下深厚情誼。之後朱立倫赴海外留學，返台回母校任教時，尹衍樑也在校內兼課，兩人經常一起吃他最愛的牛肉麵、談天說地，從國家大事聊到人生理想。朱立倫也回憶，1995年自己赴北京大學短期客座時，尹衍樑還特地飛到北京相聚，兩人不僅一起到教授家包餃子，還同遊老胡同。1998年北京大學百年校慶、光華管理學院落成時，兩人也再次結伴重返北京，留下許多難忘回憶。除了學界與海外往事，朱立倫也提到，自己擔任桃園縣長期間，曾與尹衍樑一起開車上拉拉山採水蜜桃；擔任新北市長時，兩人也常相約吃路邊攤，「非常快樂的回憶」。他感嘆，這些平凡卻真摯的畫面，如今都成了最珍貴的追憶。談到近年相處，朱立倫透露，尹衍樑近年身體狀況不佳，已無法像過去一樣到外頭吃小吃攤，因此兩人改約在潤泰公司內吃牛肉麵，繼續聊天敘舊，從國家局勢、風花雪月到公益理念，無所不談。如今故人離世，「這些點點滴滴都湧上心頭，真的好不捨老友的離開」。朱立倫更感性表示，尹衍樑一路以來始終支持自己，無論他是學生、教授、縣長、市長還是黨主席，不管人生高低起伏，尹衍樑從未改變對他的關懷與支持，「感謝學長，對我一路的支持」。他也形容，尹衍樑一生作風低調簡約，常穿著潤泰制服，喜歡吃牛肉麵與路邊攤，對自己相當節省，但對朋友、同事以及社會公益卻極為慷慨，「他的一生就是傳奇典範」。最後，朱立倫提到，尹衍樑生前已交代不設靈堂、不辦告別式，但他相信，這位老友將永遠活在人們心中，「尹學長，感恩您！謝謝您！永遠懷念您！」