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台北股市今（26）日開高震盪，開盤上漲64.49點、來到43708.99點，隨後站上44000點關卡，來到44097.63點，再創新高，不過隨後遇到獲利了結賣壓襲擊，數度翻黑，午盤則是小漲57.83點或0.13%，來到43702.23點。中小型股同樣震盪，櫃買指數開盤上漲2.66點、來到437.65點，雖然早盤一度翻黑，但在買盤支撐下走高，午盤上漲3.44點或0.79%，來到438.43點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、彩晶、力積電、華邦電；午盤個股成交值排行榜前五名為：聯發科、群創、華邦電、南亞科、聯電。權值股漲跌互見，權王台積電開盤上漲10元、來到2320元，盤中最高來到2325元，隨後遇壓翻黑，午盤下跌30元或1.3%，來到2280元；台達電開盤上漲60元、來到2350元，盤中最高來到2410元，午盤上漲380或3.49%，來到2375元；聯發科開盤上漲30元、來到4375元，盤中最高來到4440元，不過午盤翻黑下跌10元或0.24%，來到4235元。前陣子的漲多股今日呈現拉回，被動元件股由國巨*領跌，國巨*午盤下跌逾4%，華容、光頡下跌逾6%，蜜望實、鈞寶、日電貿下跌逾5%，艾華、富致、九豪下跌逾4%。面板股也有賣壓，友達被打到跌停價22元，群創下跌逾7%。不過也有不少族群持續走高，記憶體族群持續走高，華邦電攻上漲停價141元，力積電上漲逾5%，旺宏上漲逾4%，南亞科上漲逾2%。PCB族群也有買單敲進，柏承、銘旺科、敘豐攻上漲停板，欣興上漲逾6%，南亞、南電、楠梓電上漲逾4%，德宏、台虹、群翊、佳總、定穎投控、健鼎上漲逾3%。半導體族群一片紅通通，力成、頎邦、菱生、博盛半導體、長科*、華邦電攻上漲停板，弘塑上漲逾9%，京元電子上漲逾6%，印能科技、旺宏、聯電上漲逾4%。機器人概念股也受惠COMPUTEX 2026即將開展，先行暖身走高，高僑、順德、東台、聯策、維田、金寶、廣積、盟立、研揚攻上漲停板，聖暉*上漲逾8%，直得、凌群上漲逾7%。金融股也有買單敲進，富邦金受惠財報消息激勵，股價上漲近5%，站上百元關卡，永豐金、台新新光金上漲逾2%，中信金、華南金、元大金、玉山金、三商壽、新產、台中銀上漲逾1%。