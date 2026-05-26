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臺中市政府警察局第五分局規劃「警銀聯阻防詐」即時獎勵制度，以鼓勵金融機構行員積極投入反詐騙行列，主動識別並攔阻詐騙交易，對於攔阻有功之行員，由轄區派出所(副)所長第一時間親自前往頒發獎勵，以表彰行員的警覺能力與積極作為。第五分局並特地與業界聯名推出「防詐專屬咖啡禮盒」，外觀包裝印有：「清醒，不只是一種狀態也是防詐的態度」，以及「醒腦靠咖啡，保錢靠警覺」之標語。即時獎勵制度一推行，文昌派出所轄內銀行旋即有成功攔阻案例，玉山商業銀行文心分行行員2名與警員許根源、林彥均合力成功阻詐新臺幣300萬元，並於5月25日，分局長劉明興即會同文昌派出所所長林柏豪、副所長黃郁心，親自至銀行頒發精美咖啡禮盒及感謝卡，感謝銀行行員的防詐努力。第五分局特別與地方企業跨界合作，獨家聯名推出「防詐專屬咖啡禮盒」，這款聯名咖啡禮盒在視覺與文字設計上處處充滿巧思，外觀包裝印有：「清醒，不只是一種狀態也是防詐的態度」，以及「醒腦靠咖啡，保錢靠警覺」之標語，巧妙地將咖啡提神的特性與防詐所需的敏銳度完美結合，而感謝小卡則寫著：「精準攔阻，非你不可」、「警銀聯阻，啡常榮耀」，字字句句都傳遞著警方對行員的深切感激。另外透過即時獎勵機制，除了是向這群無名英雄表達感激之情外，(副)所長更可藉此當面致謝的機會，與行員交流，更新近期最新的高發詐騙手法，以確保第一線的「防詐雷達」隨時掌握最新資訊。第五分局分局長劉明興表示，面對層出不窮的詐騙話術，單靠警力單打獨鬥絕對不夠，銀行行員的機警與「視客如親」的關懷，才是阻絕詐騙的最強防線，這杯咖啡，不僅是為辛勞的金融從業人員補充能量，更象徵著警銀攜手、堅定不移的防詐承諾。