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▲柯志恩表示，這五位發言人將透過年輕世代的思維，向市民朋友活力與扎實的論述能力。(圖／國民黨高雄市長參選人柯志恩辦公室提供)

國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（26）日正式公布競選辦公室發言人名單，宣布將由5位平均年齡28歲的「雄少年」擔綱未來選戰的對外發言攻防、媒體溝通及社群回應。柯志恩表示，這五位發言人包含兩位陪她並肩打過2022年選戰的「老面孔」，以及三位兼具專業與在地情懷的「新戰力」，團隊將透過年輕世代的思維，向市民朋友活力與扎實的論述能力。發言人孫玉霖，擁有英國華威大學與新加坡南洋理工大學雙碩士學歷，並畢業於國立中山大學，於2022年高雄市長選舉期間擔任柯志恩競選辦公室發言人，參與媒體與議題節奏。選後於桃園市政府研考會及副市長室等單位。未來將結合政策專業與實務歷練，強化團隊的公共論述層次與社會溝通影響力。黃騰憲為土生土長高雄人，現年25歲，就讀國立臺灣大學政治學研究所。2022年曾任柯志恩高雄市長選戰發言人，深度參與基層行程與地方活動，對高雄地方發展與青年議題有高度關注，未來將以年輕世代視角與國際經驗，強化團隊社群溝通與議題擴散能力。李唯甄與柯志恩同樣出身屏東，大學時期即赴高雄就學，畢業後投入新聞媒體工作，於高雄生活逾十年，對地方脈動有深厚理解。曾是前高雄市長韓國瑜競選總統團隊成員，有選戰歷練。未來將結合媒體專業，精準傳遞團隊理念與市政願景，強化與市民的溝通連結。謝其宏現為國立政治大學政治學研究所學生，曾於立法院柯志恩委員國會辦公室，成長於高雄三民區，為在地客家子弟，對高雄市區發展與民生需求具深刻觀察，亦關注客家文化與語言傳承議題。羅雍勝為高雄人，畢業於國立臺灣大學社會工作學系，現投入第一線社會工作實務。曾擔任中國國民黨青年團第十八屆團長，並積極參與青年基本法立法進程與心理健康議題倡議，曾赴美國共和黨全國代表大會觀選，並走訪新加坡、印尼、菲律賓等地，拓展國際視野。未來將以社工專業為基礎，結合公共事務歷練，強化基層需求與政策設計之間的連結。柯志恩表示，這五位發言人平均年齡相當年輕，卻各自在國際視野、公共政策、新聞媒體、社會工作及基層經營上累積了豐富經驗。他們的加入，不僅能為競選團隊注入強大的社群與議題擴散能量，更能精準傳遞市政願景，建立與市民、媒體之間最堅實的溝通橋樑。