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潤泰集團總裁尹衍樑今清晨辭世，更是政大2012年全校性首屆傑出校友，政治大學今以「義行長存，風範永昭」敬悼一生胸懷家國、心繫教育的尹衍樑，他用企業家的遠見與實踐力，投入台灣高等教育、學術研究與人才培育，其辭世不僅是企業界的重大損失，更是教育界痛失一位長期支持高教發展的重要典範。政治大學師生校友敬悼內文如下：多年來，尹衍樑先生始終關注國立政治大學的發展，對政大在人文社會、商管法學及公共事務領域的人才培育與學術使命，給予高度肯定與實質支持。尹衍樑先生1986年獲頒本校企業管理博士，2012年獲選首屆傑出校友，始終對母校懷抱深厚情感。同年他效法諾貝爾獎的精神，個人出資約30億元創辦了全球性學術獎項「唐獎」，設置四大獎項包括「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」，補足諾貝爾獎所未兼及的四個領域，鼓勵更多有利於地球與人類的重要研究，並發揚中華文化。最為人熟知的重要捐贈，便是以恩師司徒達賢教授之名的「達賢圖書館」。2017年，尹衍樑先生為感念恩師教誨，捐資興建達賢圖書館，作為獻給政大與臺灣高等教育的重要禮物。達賢圖書館不僅成為政大重要地標，更象徵尹衍樑先生對知識、人文與教育精神的深刻信念。他以實際行動展現對教育的感恩，並相信圖書館不只是建築，更是孕育思想、培養人才與延續文明的重要場域。2018年，他主動出資全面修繕政大體育館，大幅提升軟硬體設施，讓「政大雄鷹籃球隊」得以在大專聯賽中經營極具凝聚力的耀眼主場，點燃了全校師生的凝聚力與熱情。此外，他更設立諸多獎學金，如國立政治大學光華獎學金、光華陸生獎學金等多項資源，默默扶持青年就學及交流，用遠見與溫暖在校園播下無數希望的種子。更於2024年，捐贈新落成法學院興建專款，對母校治校願景的鼎力相助從未停歇。尹衍樑先生用他的無私與大愛，親自實踐了企業家的社會責任。因為有他的襄助，政大得以在指南山下大步向前、精進突破。這份「潤物細無聲」的厚德，不僅淬鍊了政大的百年風華，更默默成就了無數國家棟樑。「大仁無形，義行長存。」尹衍樑先生的離去，是國家、教育界及醫療界的重大損失，更讓政大痛失一位摯友與護持人。尹衍樑先生對教育的信念、對母校的深情，以及對臺灣社會的關懷，將長留政大人心中。全體政大人將永遠銘記這份仁心大愛，並帶著這份力量砥礪前行。