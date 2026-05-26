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▲騎士在系列賽四戰中合計狂輸尼克77分，全隊在防守端展現出的消極態度成為賽後媒體抨擊的最大焦點。（圖／路透／達志影像）

▲紐約尼克在東區決賽展現了無與倫比的統治力，不僅以4:0殘酷橫掃騎士，更在拼勁與戰術執行上全面碾壓對手，昂首挺進NBA總冠軍賽。（圖／路透／達志影像）

克里夫蘭騎士的季後賽之旅，最終以一種最令人難堪且蒙羞的方式畫下句點。如果在首輪歷經搶七大戰輸給多倫多暴龍，或許痛楚還不會這麼深；如果是在次輪與頭號種子底特律活塞血戰後落敗，或許還能昂首離開。然而，騎士卻是跌跌撞撞地闖入東區決賽，這份短暫的驕傲在轉眼間化為極致的恥辱。面對紐約尼克的強勢壓境，騎士最終在G4生死戰中以93:130慘敗，以被4:0橫掃的屈辱姿態結束了這個充滿起伏的賽季。尼克無疑是一支實力堅強的隊伍，他們在晉級之路上接連摧毀了亞特蘭大老鷹與費城76人。騎士以挑戰者的姿態迎戰，輸球本身並非世界末日，但他們輸球的「方式」卻令人無法接受。在G1第四節揮霍高達22分的領先優勢，成為這場災難的開端。G2的落敗尚在情理之中，但當戰局回到克里夫蘭主場，面臨0:2落後的G3生死戰時，這支球隊卻是死氣沉沉，毫無求勝慾望。每一位進入輪替的球員與坐在板凳席上的教練都該為此感到羞愧。他們在退防時漫不經心，防守輪轉遲緩，面對尼克的開局猛攻直接選擇了躺平。在NBA季後賽歷史上從未有球隊能在0:3落後下翻盤，面對非贏不可的G3，本該拿出亡命之徒氣勢的騎士，表現得卻彷彿在比賽開打前就已經舉白旗投降。如果騎士陣中還殘存一絲尊嚴、具備足夠的心理韌性或領袖氣質，他們至少該在G4奮力一搏。即便最終遭到淘汰，五戰出局也絕對比被殘酷橫掃來得體面，至少能為即將到來且充滿變數的休賽季留下一絲底氣。然而，騎士卻在G4打出了今年季後賽最糟糕的一場比賽。尼克在首節末至次節初發動了一波摧枯拉朽的20比0狂暴攻勢，瞬間將比賽打入垃圾時間。半場19分的落後在第三節持續擴大，整個第四節徹底淪為雙方板凳邊緣球員消耗時間的例行公事。最終93:130的懸殊比分，不僅為這場G4定調，更為整個系列賽寫下難堪的總結：騎士在四場比賽中合計慘輸高達77分。若將視角拉遠，騎士在今年季後賽的總戰績僅有慘澹的8勝10敗。我們必須給予騎士闖入東區決賽一定的肯定，但這份肯定如今已被悔恨、困惑與無盡的恥辱所掩蓋。從帳面天賦來看，騎士甚至可能優於尼克，但他們卻完全不知道該如何贏球。尼克在拼勁、速度與戰術執行力上全面碾壓了克里夫蘭，讓這個賽季迎來了最具災難性的結局。今年夏天，騎士管理層將面臨排山倒海的質疑與難題，這些問題的答案絕對不輕易尋得。如果克里夫蘭還懷抱著衝擊NBA總決賽的野心，他們必須在休賽季好好審視鏡子裡的自己，而那殘酷的倒影，絕對不會是他們想看見的模樣。