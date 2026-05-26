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潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨4時在台北榮總安詳辭世，享壽76歲。不過，在尹衍樑領導下的潤泰集團，橫跨通路、營建、水泥、紡織．醫療生技等，2011年更以「潤成投資」名義，拿下南山人壽經營權，正式跨足大型金融保險業，甚至2016年一度想併購中信金，嚴重威脅中信辜家的經營權，後來在中信金高度戒備，加上爆出兆豐金違規貸款給潤泰集團案等，此事才告一段落。而尹衍樑獨子尹崇堯更在4年前，不到40歲就接下南山人壽董事長，成為當時最年輕的金融董事長。1975年，尹衍樑正式接手父親的潤泰集團。雖然年少時曾遭遇創業失敗，包括機械廠倒閉與染料廠爆炸，但父親的一句「恭喜你得到可貴的失敗經驗」成為他的大後盾，也讓他大刀闊斧將原本以紡織為主的潤泰轉型，打造出龐大的企業帝國，1977年潤泰建設成立，1996年更成立大潤發，成功進軍量販店市場，後在中國大陸與歐尚集團合作，成為量販巨頭，後由阿里巴巴入股。不僅如此，尹衍樑也曾創立光華投信、入股安泰人壽，甚至2008年金融海嘯爆發後，美國國際集團（AIG）因面臨鉅額虧損，被迫處分海外資產籌措資金，但南山人壽首次標售因買家給香港中策集團和博智集團共組的團隊，遭經濟部投審會及金管會否決駁回宣告失敗。AIG在2010年啟動南山人壽二度標售，潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成投資控股公司」，成功拿下台灣南山人壽97.57%股權，以21.6億美元、約合新台幣628億元得標，為防堵短期炒作，金管會耗時4個月「附條件」通過此案，潤泰集團必須出具長期經營承諾，包含將100%股權交付信託，並承諾10年內不出售南山股權，同時備妥後續增資計畫。在獲得金管會核准後，潤成投資於2011年完成股權交割，2011年南山人壽正式易主，從外商壽險轉為本土保險公司，成為潤成控股旗下事業，尹衍樑隨後展開人事與薪資制度革新，並穩定了南山內外勤員工與保戶軍心。不過，2016年傳出尹衍樑透過與寶佳董事長林陳海合資成立「鑒機資產管理公司」，由前兆豐金董事長蔡友才操盤，大量買進中信金股份，目標鎖定中信金的經營權，引發中信金辜家高度警戒，後來蔡友才捲入兆豐金案件，加上金管會祭出相關限制，甚至傳出前總統李登輝也出面協調，後來尹衍樑發表聲明強調「絕對不會介入中信金董監改選」，並稱買股僅為財務投資，事件才告一段落。2019年南山人壽因「境界新系統」大出包，金管會在同年9月17日對南山人壽重罰新台幣3000萬元，時任董事長的杜英宗遭停職2年，這時南山人壽董事會順勢火速推派尹衍樑獨子尹崇堯代理董事長，即便後來金管會考量南山人壽資產及業務規模龐大，加上尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗有待歷練、累積，後來改由當時高齡85歲原南山產物董事長、也曾擔任日盛金、土地銀行董事長及台灣人壽總經理的陳棠接任南山人壽代理董事長，尹崇堯轉任副董事長。直至尹崇堯進入南山人壽歷練6年後，經過金管會面試、書面審查等1個多月後，金管會終於點頭同意，尹崇堯在2022年6月才順利出任南山人壽董事長。雖然未能打破國泰金董事長蔡宏圖1990年以38歲之姿接下國泰人壽董事長，但1983年的尹崇堯快40歲接任南山人壽董座，仍是當時最年輕保險業董事長，亦是金融業最年輕的董座。不過，由於潤泰集團總裁尹衍樑2011年入主南山人壽時，向金管會承諾「10年不出售南山股權」，如今禁售期早已過了，市場也多次傳出南山人壽與中信金、玉山金、永豐金等洽談合併，但尹崇堯也多次公開澄清，甚至玉山金已找到合併對象三商美邦人壽，而永豐金則是先併京城銀等，不急著併壽險。只是，隨著潤泰集團總裁尹衍樑的辭世，令人遺憾的是未在生前看到南山人壽上市，至於南山人壽未來是走自己的路，還是有其他打算？是否還會與中信金有交集，也成為接下來市場關注焦點。