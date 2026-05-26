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和國民黨昔「大掌櫃」劉泰英師生關係深厚

曾出任國民黨投管會委員 掌握黨營事業

傳曾被派去香港見國台辦 而後躍身零售大王縱橫兩岸

重心轉移回台灣 和藍綠政府均有良好互動

潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑今（26）日凌晨辭世，享壽76歲，潤泰集團聲明證實，消息震撼政商界。尹衍樑求學時期受教於前立法院長王金平，當時王金平是他的數學老師，讓原本是個叛逆少年的尹衍樑走回正途，加上父親尹書田和國民黨關係深厚，尹衍樑也承襲了其和國民黨的深交，《NOWNEWS 今日新聞》本篇為您爬梳尹衍樑生前和國民黨的深厚關係。尹衍樑長年被視為與國民黨關係密切的企業家，尤其與1990年代國民黨金融與黨營事業系統互動深厚。他和前中華開發董事長劉泰英是台大、政大的師徒關係，潤泰集團和中華開發也透過合資企業，如華夏租賃等，而業務往來密切。不過，2003年劉泰英因國安密帳案等多案而遭到羈押，裁定6000萬交保，創下天價第一高的交保金額，當時尹衍樑也幫忙湊錢。外傳，當年劉泰英被羈押時，尹衍樑每2個禮拜，都會去探望劉泰英的太太，並稱「劉泰英永遠是我的老師」。事實上，國民黨當時原屬意尹衍樑出任中華開發董事長的職位，但尹衍樑引薦了劉泰英。而後，劉泰英更接任國民黨投資事業管理委員會（投管會）主委，尹衍樑出任委員，掌握國民黨1990年代七大控股公司和旗下黨營事業。尹衍樑師承劉泰英，兩人交情更甚於此。過去國民黨曾屬意尹衍樑出任華開發董事長的職位，但他卻引薦了劉泰英。事後，劉泰英接任國民黨投資事業管理委員會（投管會）主委，尹衍樑也出任委員，掌握國民黨1990年代黨營的七大控股公司，分別是中央、光華、華夏、建華、啟聖、景德、悅昇昌。尹衍樑也是縱橫兩岸的政商要角，前總統李登輝執政時期就傳出派遣以蘇志誠為首等人赴香港，和當時的前中共台辦主任楊斯德會面，而尹衍樑就是座上賓之一，這些人也被外界稱為「李登輝密使」。2015年，尹衍樑受邀至北京參加中國抗戰勝利70週年閱兵大典，陪同國民黨榮譽主席連戰出席。此外，尹衍樑更在中國更投資超過百億台幣，事業版圖除了零售業，也橫跨紡織、建設、金融、醫療等項目，高鑫零售更曾在中國創下千億人民幣營收，尹衍樑躍身成為兩岸「紅頂商人」之一。而尹衍樑在中國另一布局包括在1998年捐贈設立光華教育基金，並於6年後於北京大學興辦光華管理學院，這讓尹衍樑在中國一炮而紅，當時能入學者幾乎都是政商名流，甚至引發台灣高教師資出走潮。不過，高鑫零售（大潤發）落腳中國20年後便急流湧退，在傳統零售剛開始走下坡之際，尹衍樑於2017年宣布將高鑫零售賣給阿里巴巴，其商業版圖的重心也跟著回到台灣，並與台灣政界維持良好互動。2000年時任總統陳水扁就曾拜訪尹衍樑，希望借重其兩岸人脈；而後尹衍樑多次公開力挺前總統馬英九；直到台灣再次政黨輪替，尹衍樑也和蔡英文政府維持良好互動，他更曾傳是當年蔡英文因選上民進黨主席後而離任宇昌生技董事長時，宇昌的股權買主。當時的潤泰已投資多家生技公司，2013年市值合計逾500億台幣。另外，尹衍樑也投入公益，2012年創立唐獎，旨在效法諾貝爾獎精神，表彰對人類福祉有實質貢獻的時代先驅。