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克里夫蘭騎士隊在今（26）日結束的東區決賽G4中，以93：130慘敗給紐約尼克隊，系列賽以0：4慘遭橫掃，黯然止步。騎士兩大球星米契爾（Donovan Mitchell）與=哈登（James Harden）的未來動向，成為今天最受矚目的議題。針對是否期待與哈登繼續合作，米契爾給出肯定答案。但針對外界對於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）休賽季是否會回老東家「光榮退役」一事，此米契爾發言卻很保守。儘管哈登在本場比賽表現低迷，出賽33分鐘僅投進2球，更發生5次失誤，但他在賽後受訪時明確表達了留在騎士的強烈意願：「是的，百分之百。我非常想留下來。雖然結局不如預期，但我認為我們之間已經找到了一些默契。」對於今年賽季的失利，哈登則展現韌性，強調球隊非常有天賦，只需要再跨出兩步，在今年夏天持續進化。此外，哈登也稱讚總教練阿特金森（Kenny Atkinson）的執教能力，認為他是一位真正了解球員、能讓團隊發揮所長的教練，這番言論被外界視為哈登向球團示好的積極信號。身為球隊當家球星，米契爾在賽後受訪時，針對哈登的未來給予正面肯定：「我希望他留下來。他不僅幫助了我個人，也帶領球隊達到了此前未及的高度。」然而，當被問及「是否希望詹姆斯（LeBron James）回歸」時，米契爾則採取保守態度，回應：「這事不歸我管，得去問總經理。」米契爾在受訪時反思了球隊慘遭橫掃的主因。他承認雖然身體疲勞不是輸球的藉口，但連打兩輪搶七大戰確實消耗了太多體能，導致球隊在東決無法拿出最佳狀態，「連著打到搶七等於親手把主動權葬送，沒給自己留退路。」對於球隊出局，米契爾坦言：「未能掌控命運是我們的責任，尼克是一支更優秀的球隊。」雖然米契爾公開力挺哈登，但美媒《Sam Quinn》對此交易內幕有更犀利的解讀。他認為騎士當初引進哈登，並非完全看好他在季後賽的穩定性，而是為了滿足米契爾的要求，並在加蘭（Darius Garland）的續約壓力下所做的折衷方案。統計顯示，哈登在本屆季後賽中，有多達6場比賽單場失誤數高於運動戰進球數，效率不彰成為騎士進攻端的致命傷。面對追平卡爾·馬龍（Karl Malone）的「無冠季後賽勝場王」紀錄，哈登感慨生活仍得繼續，必須不斷向前。騎士隊在經歷慘痛的橫掃後，休賽季勢必將針對這對「雙衛搭檔」的戰力結構進行重新評估。