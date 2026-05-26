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洛杉磯道奇隊在今（26）日回到主場展開與科羅拉多洛磯隊的系列賽。道奇隊在前六局陷入苦戰，且遭到洛磯隊重砲狙擊而一度處於落後劣勢，但比賽後段衛冕軍展現強大韌性，在第七局下半靠著對手防線動搖與打線串聯，發動攻下4分的猛烈大局，終場以5：3逆轉擊敗洛磯，順利奪下近期的3連勝，持續在主場展現高昂的贏球氣勢。大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊，首打席第一球就積極出棒，將對手的內角滑球強勁拉打成右外野二壘安打，該球擊球初速高達105.7英哩，展現絕佳的力量。隨後他在第3局選到四壞球保送，雖然第5局擊出飛球出局，但關鍵的轉捩點出現在第7局下半。當時道奇以1：3落後，在無人出局滿壘的絕佳反擊機會下，大谷翔平迎來第四個打席。他瞄準對手左投的第一球擊出內野滾地球，眼看就要形成雙殺守備，但大谷全力衝刺，經過道奇隊提出挑戰並重播檢視後，判決成功翻盤改判為安全上壘，送回三壘跑者將比分追至2：3。隨後貝茲（Mookie Betts）敲出犧牲飛球追平，弗里曼（Freddie Freeman）和帕赫斯（Andy Pages）接連補上適時安打，道奇單局灌進4分奠定勝基。大谷此役3打數1安打、1保送、貢獻1分打點並跑回1分，賽後打擊率為0.273。除了大谷翔平在關鍵局的激走開路，道奇隊本場迎來超級工具人赫南德茲（Kiké Hernández）傷癒復出的好消息。他在第3局下半迎來本季首個打席，隨即揮出深遠的左外野二壘安打送回隊友，幫助球隊先馳得點。先發投手希恩（Emmet Sheehan）此役表現優異，主投6局送出8次三振僅失2分，繳出優質先發內容，可惜退場時球隊落後，最終無關勝敗。然而，洛磯隊強打托瓦（Ezequiel Tovar）在第7局上半轟出中外野方向高達431英呎的陽春全壘打，從赫特（Kyle Hurt）手中得分。這發全壘打不僅讓洛磯一度取得3：1領先，也正式中止了道奇隊牛棚自5月12日對戰巨人隊以來，連續38局無失分的輝煌紀錄。雖然這項創下自1901年以來隊史最長的後援無失分紀錄宣告中斷，但老將崔南（Blake Treinen）在第9局關門成功，順利抓下最後一個出局數，奪得本季首次救援成功，合力守住主場的逆轉勝。