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P. LEAGUE+（以下簡稱PLG）今（26）日宣布與東亞超級籃球聯賽（EASL）深化合作，PLG將成為臺灣唯一有球隊參與EASL的職籃聯盟。2026-27賽季，PLG將首度獲得3個參賽名額，由桃園璞園領航猿、臺北富邦勇士與台鋼獵鷹攜手登上亞洲國際舞台。PLG自2020年起便與EASL建立長期合作關係，至今已邁入第6年。作為EASL主客場制的創始合作聯盟之一，PLG不僅在過去賽事中展現高度競爭力，連續3年打進最後4強，其商業模式與對球迷的影響力也深受EASL肯定。此次參賽名額由過去的1隊擴編至3隊，是對PLG「立足臺灣、放眼亞洲」核心價值的重大肯定。PLG聯盟副會長陳建州表示，感謝EASL對PLG與臺灣籃球的厚愛，並榮幸雙方能從零開始建立夥伴關係，未來將持續加深合作，共同提升亞洲籃球水準。為因應EASL的高規格國際賽程，PLG球隊皆善用主場與機場的地利優勢，打造「籃球城市觀光之旅」：臺北富邦勇士：連結和平籃球館與臺北松山機場。桃園璞園領航猿：連結桃園市立綜合體育館與桃園國際機場。台鋼獵鷹：啟動「雙主場」模式，除延續臺南成功大學主場外，將高雄鳳山體育館納入主場規劃，並連結高雄國際機場。台鋼獵鷹總經理王澄緯表示，球團將藉由此次EASL賽事，將頂級國際賽引入南臺灣，期待充實南部籃球能量。台鋼獵鷹指出，高雄鳳山體育館擁有完善的辦賽條件與交通優勢，是承接國際賽事的重要據點。台鋼獵鷹將結合台鋼集團資源與燦星旅遊經驗，推動「賽事結合旅遊」的城市行銷，讓球迷不僅能近距離感受日本、韓國、菲律賓及蒙古冠軍球隊的風采，更能深入體驗南臺灣的在地文化。此次征戰EASL不僅是台鋼獵鷹的發展里程碑，更是實踐深耕南部職業運動、邁向國際的重要契機。