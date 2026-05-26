日本職棒（NPB）讀賣巨人隊傳奇球星阿部慎之助昨（25）日因對女兒家暴，遭到警方逮捕，今（26）日召開記者會，親自宣布辭去巨人隊監督職務。在深深鞠躬道歉後，阿部代理人宣讀18歲長女手寫信，表示網路上及媒體報導中出現了許多與事實不符的揣測，針對部分內容做出說明，阿部女兒澄清，並沒有遭到拳打腳踢，當時聯絡兒童相談所只是想諮詢，卻演變成警方逮捕父親的結果，「當警察抵達時，最震驚的人其實是我自己，我當場哭到癱軟。」
阿部慎之助因家暴請辭巨人隊監督 18歲長女求情信曝光
阿部昨晚因在東京的家中，因一對女兒開始爭吵而試圖制止。過程中，阿部因不滿18歲的長女頂嘴而動怒，隨後抓住長女的衣領並將其摔倒在地，最後因涉嫌家暴遭到警方逮捕，震驚日本棒球界。阿部今日正式請辭巨人隊監督一職，並深深鞠躬謝罪，隨後現場由代理人代為宣讀了阿部18歲長女寫來的一封信。
阿部長女表示，「致各位媒體大眾，本次事件雖屬家庭內部矛盾，卻引發如此大篇幅的報導，真的非常抱歉。這封信是完全出自我的意願所寫，雖然父親對我說不需要做這些解釋，但網路上及媒體報導中出現了許多與事實不符的揣測，因此我想針對這些部分向大家說明。」
阿部慎之助長女強調無拳打腳踢 看到父親被警方帶走崩潰大哭
阿部長女澄清，絕對沒有遭到拳打腳踢（毆打或猛踹）的事實，「雖然部分報導指出我被打，但這是因為我當時過度誇大的狀況說明，導致報導內容與事實產生出入，這一點我想在此明確地澄清。」阿部長女說，這是她第一次和父親發生這麼嚴重的爭吵，「在我詢問ChatGPT後，得知有可以匿名諮詢的兒童相談所，於是便撥打了電話。」
阿部長女坦言，當時聯絡相談所，只是想諮詢「不知道該怎麼辦才好」，「但機構在沒有詢問我個人意願的情況下，直接採取了報警處理，進而演變成這樣的結果。當警察抵達時，最震驚的人其實是我自己。」阿部長女進一步表示，「看著父親在眼前被帶走的模樣，我當場哭到癱軟。對於驚動大家並把事情鬧大，我正深刻反省中，真的非常對不起。」
阿部慎之助長女澄清身體無大礙 希望外界克制對父親的抨擊
阿部長女透露，實際上，阿部平時總是風趣幽默，父女之間常有說有笑互相對著講冷笑話，也會一起出門吃飯，是個極其普通的正常家庭，「我知道有很多人在擔心我，但這方面真的沒有問題，非常感謝大家的關心。演變成如此重大的事件，雖然由我來說可能不太妥當，但我真的覺得非常羞愧。」
阿部長女指出，多虧自己的身體很健康、強壯，傷勢完全不需要擔心，希望外界可以放心，「我與父親目前已經和好了，請大家安心。最後，我知道在當今這個時代，接下來不管是針對家人、父親或是我個人的網路抨擊、誹謗中傷以及起底公審，恐怕都很難平息，但我仍由衷希望大家能盡量克制。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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阿部昨晚因在東京的家中，因一對女兒開始爭吵而試圖制止。過程中，阿部因不滿18歲的長女頂嘴而動怒，隨後抓住長女的衣領並將其摔倒在地，最後因涉嫌家暴遭到警方逮捕，震驚日本棒球界。阿部今日正式請辭巨人隊監督一職，並深深鞠躬謝罪，隨後現場由代理人代為宣讀了阿部18歲長女寫來的一封信。
阿部長女表示，「致各位媒體大眾，本次事件雖屬家庭內部矛盾，卻引發如此大篇幅的報導，真的非常抱歉。這封信是完全出自我的意願所寫，雖然父親對我說不需要做這些解釋，但網路上及媒體報導中出現了許多與事實不符的揣測，因此我想針對這些部分向大家說明。」
阿部慎之助長女強調無拳打腳踢 看到父親被警方帶走崩潰大哭
阿部長女澄清，絕對沒有遭到拳打腳踢（毆打或猛踹）的事實，「雖然部分報導指出我被打，但這是因為我當時過度誇大的狀況說明，導致報導內容與事實產生出入，這一點我想在此明確地澄清。」阿部長女說，這是她第一次和父親發生這麼嚴重的爭吵，「在我詢問ChatGPT後，得知有可以匿名諮詢的兒童相談所，於是便撥打了電話。」
阿部長女坦言，當時聯絡相談所，只是想諮詢「不知道該怎麼辦才好」，「但機構在沒有詢問我個人意願的情況下，直接採取了報警處理，進而演變成這樣的結果。當警察抵達時，最震驚的人其實是我自己。」阿部長女進一步表示，「看著父親在眼前被帶走的模樣，我當場哭到癱軟。對於驚動大家並把事情鬧大，我正深刻反省中，真的非常對不起。」
阿部慎之助長女澄清身體無大礙 希望外界克制對父親的抨擊
阿部長女透露，實際上，阿部平時總是風趣幽默，父女之間常有說有笑互相對著講冷笑話，也會一起出門吃飯，是個極其普通的正常家庭，「我知道有很多人在擔心我，但這方面真的沒有問題，非常感謝大家的關心。演變成如此重大的事件，雖然由我來說可能不太妥當，但我真的覺得非常羞愧。」
阿部長女指出，多虧自己的身體很健康、強壯，傷勢完全不需要擔心，希望外界可以放心，「我與父親目前已經和好了，請大家安心。最後，我知道在當今這個時代，接下來不管是針對家人、父親或是我個人的網路抨擊、誹謗中傷以及起底公審，恐怕都很難平息，但我仍由衷希望大家能盡量克制。」
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