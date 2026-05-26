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台北股市今（26）日開高震盪，開盤上漲64.49點、來到43708.99點，隨後站上44000點關卡，來到44097.63點，再創新高，不過隨後遇到獲利了結賣壓襲擊，數度翻黑，終場下跌119.03點或0.27%，收在43525.37點，成交量1.47兆元中小型股同樣震盪，櫃買指數開盤上漲2.66點、來到437.65點，雖然早盤一度翻黑，但在買盤支撐下走高，終場上漲4.31點或0.99%，收在439.3點，成交量2977.08億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、彩晶、力積電、台玻；個股成交值排行榜前五名為：聯發科、群創、台積電、華邦電、南亞科。權值股漲跌互見，權王台積電開盤上漲10元、來到2320元，盤中最高來到2325元，隨後遇壓翻黑，終場下跌40元或1.73%，收在2270元，拖累大盤指數就有335點；台達電開盤上漲60元、來到2350元，盤中最高來到2410元，終場上漲60元或%，收在2350元，挹注大盤指數就有49點；聯發科開盤上漲30元、來到4375元，盤中最高來到4440元，終場上漲20元或0.47%，收在4265元。前陣子的漲多股今日呈現拉回，被動元件股由國巨*領跌，國巨*下跌逾4%，艾華下跌逾6%，蜜望實下跌逾5%，越峰下跌逾4%。面板股也有賣壓，友達被打到跌停價22元，群創下跌近7%。不過也有不少族群持續走高，記憶體族群持續走高，華邦電攻上漲停價141元，旺宏上漲逾5%，力積電上漲逾4%，南亞科上漲逾2%。PCB族群也有買單敲進，亞電、欣興、柏承、銘旺科、敘豐攻上漲停板，同欣電、易華電、德宏上漲逾6%，南電、景碩上漲逾4%。半導體族群一片紅通通，力成、頎邦、菱生、博盛半導體、長科*、華邦電攻上漲停板，弘塑、京元電子上漲逾6%，印能科技、聯電上漲逾4%。機器人概念股也受惠COMPUTEX 2026即將開展，先行暖身走高，高僑、順德、東台、聯策、維田、金寶、廣積、盟立、研揚、直得攻上漲停板，聖暉*上漲逾9%，凌群上漲逾7%。金融股也有買單敲進，富邦金受惠財報消息激勵，股價上漲近6%，站上百元關卡，永豐金、元大金上漲逾2%，台新新光金、三商壽上漲逾1%。