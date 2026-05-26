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克里夫蘭騎士今台灣時間（26）日於東區決賽G4落敗，0：4慘遭紐約尼克橫掃。騎士球星詹姆斯·哈登（James Harden）今天三分球6投中0再度「神隱」，賽後被問到如何評估個人表現與兩隊差距時，他表示自己不用命中率打分數，「我覺得自己做得相當不錯」，更語出驚人地說，打從心底認為騎士才是實力更強的那方，只是因為連續經歷兩場「搶七大戰」導致體力透支、空檔投不進才落得橫掃下場，相當挺隊友。哈登也強調，100％續留騎士隊，「我會繼續強迫自己不斷向前走，直到我再也打不動為止。」克里夫蘭騎士今天在東區決賽系列賽，終場以93：130的分數在主場遭到紐約尼克「剃光頭」，而今年才轉至騎士的球星詹姆斯·哈登（James Harden）在此系列賽表現「神隱」，不見以往射手風範。騎士在這場系列賽的投籃命中率確實慘淡，今天投籃命中率雖有41.6%，但三分球命中率僅27.5%。此外，哈登本人繳出8投2中、三分球6投0中的數據，不過他在此場敗仗後並未陷入低迷，反而對自己的定位給予高度肯定。當記者問到如何評估自己這次的季後賽之旅時，哈登直言，「我覺得自己做得相當不錯。你知道的，我甚至不會用投籃命中率來給自己打分數。」哈登強調，自己來到騎士隊的目標是作為團隊的一塊「拼圖」，填補任何需要被填補的空缺，「我在防守端表現得極為紮實，在進攻端為隊友創造投籃機會，所以我覺得自己做得很好，顯然我可以做得更好，永遠都有進步的空間。」更引發媒體關注的是，雖然騎士遭到橫掃落敗，但哈登在記者會上公開表示，不認為騎士在實力上輸給尼克。因此當哈登被問到尼克與騎士的實力比較時？他語出驚人地回應，「尼克擊敗了我們，但我確實不知道該如何準確回答，因為打從心底裡，我真的覺得我們才是實力更強的那支球隊。」哈登異常堅定地表示，「如果你去看比賽畫面，我們獲得了無數次空檔的機會，只是我們沒投進，而他們投進了。」面對遭到無情橫掃、讓東區決賽顯得毫無懸念的原因，哈登認為尼克確實是非常強大的對手，但直言落敗關鍵因素是「體力差距」。哈登指出，「在前兩個系列賽中，我們本有機會更迅速地解決戰鬥，但我們沒有把握住，才連續打了兩場搶七大戰。」哈登也為教練團發聲，認為總教練肯尼阿特金森（Kenny Atkinson）非常了解團隊，暗示當球隊輸球時就會需要有人承擔，加上外界總是愛抓戰犯，「會把責任歸咎於某個人身上」，不過哈登依然認為他們此前確實發揮不錯，只是今天未能如願。雖然外界評價哈登這次表現顯然「不及格」，但哈登表示「我依然站在這裡對吧？」，認為自己今天還在球場上積極練習、精進自我，「雖然今天在比賽裡我甚至連一個三分球都沒投進。但我對自己現在的身份、我付出的努力以及我對這項籃球運動的奉獻精神感到無比自豪。」最後哈登表示下個賽季「100%」會留在騎士隊，將重點放在調理身體上，「我會繼續強迫自己不斷向前走，直到我再也打不動為止。至於那一天什麼時候到來，我們拭目以待。」展現了老將對籃球運動的決心與熱情。