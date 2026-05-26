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富邦金控（2881）昨（25）日舉行法說會公佈2026年第一季營運狀況，2026年第一季富邦金控稅後淨利335.5億元，每股盈餘（EPS）2.40元，稅後淨利及每股盈餘均居業界第一，今（26）日股價走高，最高來到103元，成功衝破百元大關並寫下歷史新高紀錄。截至2026年3月底富邦金控總資產逾13兆元、年增8.2%，淨值逾1兆，年增11.5%，普通股每股淨值65.9元；調整後淨值逾1.3兆元，調整後普通股每股淨值90.6元。富邦金已於14日公布4月份自結稅後淨利388.2億元，累計今年前4月稅後淨利720.8億元，均創下歷史新高紀錄，EPS為5.15元；累計前4月調整後獲利1,214.6億元，已超越2025全年獲利表現。北富銀、富邦產險、富邦證券、富銀香港、富邦華一稅後淨利均創歷史同期新高紀錄；富邦人壽調整後獲利亦創歷史同期新高。富邦金控總經理韓蔚廷直言，富邦人壽對台灣AI產業的競爭力，特別是扮演關鍵角色的「硬體端」非常有信心，短中期基本面與實質需求仍強，長期將股票總部位維持在總投資資產15%左右的策略不會動搖。至於股利政策方面，韓蔚廷回應，將維持配發率40%至50%的原則，並定調「未來幾年將以現金股利為主」，不過基於適度管理資本原則，雖然明年度一定以現金股利為主，但仍不完全排除未來發放股票股利的空間。富邦人壽在新制下開帳CSM超過4000億元，健全的財務體質將成為金控發放現金股利的最強力後盾。消息一出帶動今日富邦金股價表現，以97.8元盤上開出，隨後一路走高，最高衝至103元，不僅站上百元關卡，更是寫下新天價。