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被動元件龍頭國巨近日因股價狂飆，遭證交所公告今（26）日起關禁閉，被關第一天國巨以674元開低後，一路走低最低來到631元，拖累其他類股也下挫，如凱美、華新科、日電貿、臺慶科等皆開低走低，不過，仍有部分個股翻紅，立隆電、金山店飆上漲停板。國巨今日遭處置，今日開低走低，一度下滑至631元，盤中跌幅收斂；被動元件股中遭處置的還有日電、禾伸堂、華新科、大毅、信昌電等，而凱美、華新科、日電貿、大毅也是慘綠一片，不過，隨著國巨跌幅收斂，族群跌勢也同樣減輕。不過，部分個股盤中抗跌，逆勢上漲，立隆電開盤以280.5元開高，雖一度翻黑，但隨後急拉翻紅，盤中衝上漲停307元，表現搶眼；信昌電早盤也由黑翻紅，午盤漲逾5%；禾伸堂也翻紅，午盤漲逾8%。其中，立隆電早盤雖開高走低，跌至盤面下，但隨後翻紅狂飆，盤中衝漲停，鎖死在307元；金山電午盤也翻紅直衝漲停。AI伺服器高速運算對電力傳輸、電磁干擾控制要求更高，而需求量比消費性電子多，日、韓大廠集中火力生產高階產品，出現產能排擠現象，國巨股價一飛沖天，從5月初317元，上攻到昨日691元，不到一個月時間，漲幅逾一倍，其他被動元件股群起攻堅，多檔被列處置股票。不過，被動元件產業前景亮，高階產能、價格上漲可期，推升各廠營運表現，其中前一天舉行股東會的禾伸堂，由於最新的AI伺服器採用諧振電路設計使得NP0 MLCC使用量增加，而禾伸堂為該規格全球前兩大供應商目前產能已全數滿載，訂單交期長達5個月以上，由於該規格產品過去終端使用需求少，因此廠商擴產態度也都較為保守，依照目前設備交期長達1到1.5年，市場研判該缺料將延續至2028年。禾伸堂也啟動產能擴充，今明年分別增加20至30%、30至40%。