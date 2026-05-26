台灣近日天氣相對炎熱，不少民眾擔心到了7、8月的盛夏時分，是否會熱到令人難以忍受。不只台灣，西歐多國近日也遭遇異常提早、持續時間較長的高溫天氣，法國已有350多個城鎮刷新5月歷史最高氣溫紀錄，英國也打破了全國5月最高溫紀錄。
根據《衛報》報導，法國氣象局表示，截至當地時間25日晚間，全國已有352個氣象站記錄到新的5月高溫紀錄，主要集中在法國西部地區，研判這輪高溫屬於一次「提前、顯著且持久」的熱浪過程，多地氣溫甚至比往年同期高出12至13°C。
受高溫影響，法國已對31個行政區發布高溫預警，提醒居民採取防暑措施，而這也是法國自2004年建立國家高溫預警系統以來，首次在5月啟動相關預警。
另一方面，英國氣象局宣布，倫敦測量到高溫34.8°C，刷新英國有氣象紀錄以來的5月最高溫。西班牙同樣持續遭受高溫侵襲，上週末南部部分地區的最高氣溫就已達38°C。
報導提到，本輪高溫主要由「熱穹頂」現象引發，起因是來自摩洛哥的熱空氣，在高壓系統控制下，被困於歐洲上空，導致氣溫持續攀升。
氣候學家卡蘇（Christophe Cassou）提醒，從1979年至2025年的數據來看，如此強度的5月高溫，屬於「千年一遇」事件，這在前工業化時期幾乎不可能發生，這種熱浪季節不斷提前的現象，正是氣候變遷加劇的典型表現，未來歐洲可能會看到此類事件越來越頻繁、越來越早發生，而且越來越強烈。
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受高溫影響，法國已對31個行政區發布高溫預警，提醒居民採取防暑措施，而這也是法國自2004年建立國家高溫預警系統以來，首次在5月啟動相關預警。
另一方面，英國氣象局宣布，倫敦測量到高溫34.8°C，刷新英國有氣象紀錄以來的5月最高溫。西班牙同樣持續遭受高溫侵襲，上週末南部部分地區的最高氣溫就已達38°C。
報導提到，本輪高溫主要由「熱穹頂」現象引發，起因是來自摩洛哥的熱空氣，在高壓系統控制下，被困於歐洲上空，導致氣溫持續攀升。
氣候學家卡蘇（Christophe Cassou）提醒，從1979年至2025年的數據來看，如此強度的5月高溫，屬於「千年一遇」事件，這在前工業化時期幾乎不可能發生，這種熱浪季節不斷提前的現象，正是氣候變遷加劇的典型表現，未來歐洲可能會看到此類事件越來越頻繁、越來越早發生，而且越來越強烈。