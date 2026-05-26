我是廣告 請繼續往下閱讀

▲騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在比賽中遭遇尼克嚴密包夾。儘管他系列賽場均能攻下27.3分，但在球隊最需要他掌控節奏時卻頻頻發生失誤，無法展現出頂級領袖的控場能力。（圖／美聯社／達志影像）

▲莫布里（Evan Mobley）作為騎士隊的防守中樞，他在系列賽打出極度難看的-62正負值，G4更是眼睜睜看著球隊防線崩潰狂失130分，防守威懾力備受質疑。（圖／美聯社／達志影像）

克里夫蘭騎士在NBA季後賽東區決賽不只是輸給了紐約尼克，而是被徹底看破手腳。這場慘烈的4:0橫掃，成為檢驗克里夫蘭季後賽天花板的最殘酷試金石。從哈登（James Harden）的季後賽軟手症、米契爾（Donovan Mitchell）缺乏領袖控場能力，到莫布里（Evan Mobley）無法撐起爭冠級別的防守體系，三大核心球員集體迷失，讓騎士的冠軍夢化為泡影，他們絕對必須為這場災難負起最大責任。系列賽並非一開始就一面倒。騎士在G1第四節曾手握22分絕對領先，但隨後的離奇崩盤不僅丟掉了首戰，更徹底改變了整個對決的基調。騎士自此一蹶不振，連續以104:115（延長賽）、93:109、108:121與93:130吞下難堪的4連敗。哈登絕對是這場崩盤的頭號戰犯，因為球團賦予他的角色遠不止於單純得分。騎士在季中透過重磅交易從洛杉磯快艇換來這位36歲老將，期盼他能成為衝擊總冠軍的最後一塊拼圖。然而，哈登卻成為騎士進攻端徹底停滯的最大主因。在四場系列賽中，他總計僅貢獻64分與12次助攻，卻發生高達17次失誤。投籃命中率是悲慘的54投21中，三分球更是28投僅5中。G1奠定了哈登低迷的基調，他該役三分球8投1中並發生6次失誤，直接葬送了本該拿下的勝利。G4生死戰他更是繳出三分球6投0中、單場5失誤的慘澹成績單。騎士需要的是穩定軍心的老將，哈登給出的卻是滿滿的無效球權。米契爾被列為第二號戰犯，並非因為他是全隊表現最差的球員，而是因為身為球隊當家頭牌，他必須背負起相應的特權期望。米契爾整個系列賽以場均27.3分、總計109分領跑全隊得分榜，但最大的致命傷在於，當球隊最需要他穩住陣腳時，他完全失去了對比賽節奏的掌控權。這位超級後衛在系列賽僅送出9次助攻，卻伴隨著14次失誤。尼克隊的防守策略非常明確，他們重兵佈防並逼迫騎士後衛做出決策，而米契爾雖然能刷出得分，卻無法指揮大局。G1就是最血淋淋的例子，他砍下29分，但在比分被拉近時騎士進攻卻完全當機。當球隊需要當家球星止血時，他無力力挽狂瀾，這種缺乏大局觀的表現貫穿了整個系列賽。莫布里系列賽場均17.0分與8.3籃板的帳面數據看似不差，但問題在於他的實質影響力完全不符合球隊對防守中樞的期待。他在系列賽中發生了12次失誤，正負值是極度難堪的-62。即便在G3他砍下24分，但也伴隨著5次失誤與-21的正負值，這讓他的數據表看起來比實際的場上貢獻好得多。G4的慘案是對他最嚴厲的控訴，這位前UCLA名將雖然攻下15分與7籃板，但騎士卻狂失130分，在籃板爭奪上被徹底碾壓，轉換防守更是漏洞百出。騎士隊輸掉這個系列賽，並不是因為單節當機或手感冰冷，而是尼克隊無情地揭露區分「季後賽球隊」與「真正爭冠強權」之間的所有缺陷。騎士用最慘痛的代價學到了一個教訓：能在季後賽晉級，與具備奪冠實力之間，存在著無法輕易跨越的巨大鴻溝。