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▲尹衍樑10年前獲頒彰師大名譽教育學博士學位。（圖／翻攝彰師大網站，2026.05.26）

▲「王金平游泳館」不僅供彰師大師生使用，連附近鄉鎮的小學生都來上游泳課。（圖／翻攝運動部網路，2026.05.26）

潤泰集團總裁尹衍樑和前立法院長王金平的師生情誼廣被傳誦，尹衍樑感念師恩，不僅豪砸3.27億元，為國立彰化師範大學興建游泳館和活動中心，還堅持命名為「王金平游泳館」、「王金平活動中心」，另以王金平之名在彰師大設立3項獎學金，近10年來從硬體到軟體，彰師大校園充滿王金平的影子，年輕學子也戲稱彰師大為「王金平大學」。很多人知道少年時期愛打架的尹衍樑，就讀彰化進德中學時，受到數學老師王金平的鼓勵開啟新人生。也知道進德中學是王金平大學畢業後第一份工作，退伍後王金平便回高雄繼承家業、之後步入政壇。但「進德中學」是什麼學校？和彰師大有什麼關係？只有老一輩的彰化人懂。「省立進德實驗中學」建校於1964年，創立緣由有兩種說法，一是當時的台灣省政府主席黃杰參訪美國青年教育問題，回台後設立的學校、一是當時的第一夫人蔣宋美齡推動高關懷青少年的輔導與教育工作，創立軍事化管理住宿學校，裡面的學生都是來自於各地難以管教但不至於犯罪的少年。之後政府成立少年輔育院，進德中學於1970年1月功成身退走入歷史，原校區成立「省立彰化教育學院」，成為培養國民教育師資的搖籃，後來再改制成如今的「國立彰化師範大學」。雖然「省立進德實驗中學」僅短短存在5年多，卻出了不少知名校友，除了尹衍樑，還有江南案的向拔京、綽號「么么」的竹聯幫第二任幫主黃少岑、藝人張魁等人。尹衍樑年輕時沒讀過彰師大，但彰師大10年前曾頒與他榮譽教育博士學位，10幾年前尹擔任彰師大校務發展諮詢委員會委員，開始對彰師大出錢出力，為感念王金平對他的教導，連續10年捐資2,000萬元，先後設立「王金平先生關懷清寒學生急難扶助金」、「王金平先生關懷清寒學生獎學金」及「王金平先生入學獎勵金」。某年尹衍樑參加彰師大校慶，聽到學弟妹說希望學校蓋一座游泳池，立即向校方表示「這錢由我來出」！2017年11月，新建的「王金平游泳館」在體育館旁落成啟用，6個亮晃晃的金字讓人不看見都難！2019年10月，更雄偉的「王金平活動中心」座落在彰師大地標白沙湖旁，連續兩棟新建築物以政治人物命名，在大學校園內殊為少見，低調的王金平原擔心太張揚不願接受，但尹衍樑相當堅持，他只能再次對昔日學生表達感謝及敬佩。相較以理工科系為主的大學，師範體系對外募款一向較為艱難，彰師大卻出了一名總裁級的校友，一口氣豪擲3.27億元興建兩棟建築物。一如學生們熟悉的老字號「龍王大學」、「夜市大學」、「鳳梨田大學」，學生們在Dcard等社群暱稱彰師大為「王金平大學」。如今王金平游泳館不僅提供校內師生使用，鄰近鄉鎮的小學也來這兒上游泳課。尹衍樑雖已仙逝，但他出自尊師重道的付出，讓生命價值得以無限延伸、嘉惠更多人。