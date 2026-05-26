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▲沈玉琳（左2）大病初癒，回歸節目《11點熱吵店》，和昔日老搭檔Melody（左1）互虧，離開節目崗位的這1年，其實蠻廢的。（圖／TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》日前迎來大驚喜！睽違將近11個月，節目昔日的黃金搭檔「荒謬大師」沈玉琳與時尚媽咪Melody 終於再度合體。節目組特地打造「美式脫口秀」風格布景，歡迎大病初癒的沈玉琳重回娘家。一見到老搭檔，沈玉琳立刻荒謬功力全開，激動大喊若有機會重生，最大的心願就是再跟Melody重逢，甚至當場發下豪語：「我幫妳在美國蓋攝影棚，為了妳，我願意放棄治療！」許久未見的兩人一碰面，熟悉的鬥嘴節奏完全沒變。沈玉琳笑說，自從去年Melody離開節目後，自己就突然生病病倒。Melody感嘆接話：「離開節目，我也發生很多事情啊！」當沈玉琳好奇打探她這一年都在忙什麼時，Melody甜回：「我就在等今天啊！」沒想到沈玉琳完全不領情，秒虧：「那你蠻廢的耶！」一秒破壞浪漫氣氛，讓全場笑聲不斷。被問到未來是否還有機會合體主持？Melody表示：「我沒問題，只要時間允許。」她也首度感性吐露當初忍痛離開主持棒的內幕，坦言當時是因為兩個孩子在美國就學，自己需要頻繁往返台美兩地，不希望因為個人私事影響到節目的錄影進度，才選擇離開。但她強調，《11點熱吵店》是自己主持生涯的重要高峰，未來只要有機會再與敬重的大哥沈玉琳合作，絕對「義不容辭」。同場的星座專家唐綺陽在旁邊觀察，忍不住透露，過去這段時間節目曾找來不少「沈女郎」代班搭檔，但從來沒看過沈玉琳像今天笑得這麼開心。對此，沈玉琳收起玩笑、坦言解釋，主持搭檔之間需要很長時間培養默氣，在輪替「沈女郎」的那段時期，自己其實非常沒有安全感，有時候真的會錄到沒「話聊」。話才剛說完，一旁的阿Ken迅速抓到諧音機會，惡毒補刀笑虧：「最後他自己去『化療』了！」精準一語雙關直接引爆全場大笑。最新《11點熱吵店》將在今（26）日晚間11點在TVBS42頻道播出。