潤泰企業集團總裁尹衍樑今（26）日逝世，享壽76歲。集團旗下潤泰建設以專業建築工法聞名，是台北市的豪宅建商品牌，尹衍樑和兒子就住在潤泰代表作「松濤苑」中，根據實價登錄指出，2013年完工的松濤苑，至今有13筆交易紀錄，1年只賣1戶，扣除車位後每坪單價都破250萬元，坐穩「兩百萬俱樂部」之列。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，松濤苑緊鄰台北植物園，為住戶帶來自然綠意，加上制震、防災功能等，都是頂規豪宅設計。
擁有植物園遼闊綠意 原為台銀宿舍
「松濤苑」實價登錄最高單價為6樓戶270萬元，同時也是中正區最高單價，讓松濤苑成為中正區最頂級的豪宅。而總價最高的戶別則是頂樓戶443坪，8.7億元，也就是潤泰總裁尹衍樑自有自住。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，松濤苑緊鄰占地約8.2公頃的植物園，遼闊的綠蔭景觀視野，猶如社區後花園；整體規劃雖非高樓豪宅，不過強調制震及防災功能，不僅有獨立供電系統，能在跳電時持續供電，還有防災避難室等規劃，尤其豪宅位置近博愛特區一帶，區段的治安森嚴程度突出，皆為豪宅頂規。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「松濤苑」的基地面積超過1200坪，前身為台灣銀行宿舍土地，2008年台灣銀行標售土地時，被潤泰集團以19.8億元取得，換算土地單價約159萬元，以台北市中心的大面積精華地來說，購地成本可說是相當划算。
僅有1筆有轉售紀錄 銷售佛系
松濤苑總戶數為20戶，觀察實價登錄交易，僅2樓有轉售紀錄，其餘還有少數樓層尚未出售，其中5樓、10樓皆尚未出現交易，目前售屋網上9樓戶以4.29億掛售，單價約251.7萬，該戶註明開放格局，仍為毛胚屋，原屋主尚未裝潢入住。
張旭嵐指出，松濤苑坪數大總價高，最低門檻要4、5億，從開賣至今就很佛系銷售，幾乎以一年一戶的方式尋找有緣人，如今頂級豪宅推陳出新，選擇多元，不過以其地段位置和整體規劃仍有其代表性，因此比較吸引低調企業家族或富豪的目光。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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「松濤苑」實價登錄最高單價為6樓戶270萬元，同時也是中正區最高單價，讓松濤苑成為中正區最頂級的豪宅。而總價最高的戶別則是頂樓戶443坪，8.7億元，也就是潤泰總裁尹衍樑自有自住。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，松濤苑緊鄰占地約8.2公頃的植物園，遼闊的綠蔭景觀視野，猶如社區後花園；整體規劃雖非高樓豪宅，不過強調制震及防災功能，不僅有獨立供電系統，能在跳電時持續供電，還有防災避難室等規劃，尤其豪宅位置近博愛特區一帶，區段的治安森嚴程度突出，皆為豪宅頂規。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「松濤苑」的基地面積超過1200坪，前身為台灣銀行宿舍土地，2008年台灣銀行標售土地時，被潤泰集團以19.8億元取得，換算土地單價約159萬元，以台北市中心的大面積精華地來說，購地成本可說是相當划算。
松濤苑總戶數為20戶，觀察實價登錄交易，僅2樓有轉售紀錄，其餘還有少數樓層尚未出售，其中5樓、10樓皆尚未出現交易，目前售屋網上9樓戶以4.29億掛售，單價約251.7萬，該戶註明開放格局，仍為毛胚屋，原屋主尚未裝潢入住。
張旭嵐指出，松濤苑坪數大總價高，最低門檻要4、5億，從開賣至今就很佛系銷售，幾乎以一年一戶的方式尋找有緣人，如今頂級豪宅推陳出新，選擇多元，不過以其地段位置和整體規劃仍有其代表性，因此比較吸引低調企業家族或富豪的目光。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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