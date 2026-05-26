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▲依依（陳依依）在產房待了36小時才順利生產。（圖／經紀人提供）

藝人納豆（林郁智）與老婆依依（陳依依）相戀6年，小倆口在2024年結婚，並於去年12月做人成功，女兒「檸檬汁」也在今（26）日出生，是個體重3000公克的健康寶寶，納豆一度感動到落淚、臍帶都剪不好，根據《TVBS》報導，依依歷經36小時生產，至今不敢相信升格人母，直喊：「很像在做夢！」依依24日就到醫院待產，但是寶寶頭部位置不理想，導致整個生產過程長達36小時，醫護人員一度評估要改以剖腹產，讓全程陪伴在側的納豆十分緊張。而依依破羊水超過18小時，所以要施打麻藥，卻出現過敏反應、不斷嘔吐，所幸最後順利生產。納豆全程待在產房陪依依，只要見到老婆用力他就很心疼、忍不住掉淚，後來寶寶出生後，他因為太過緊張，剪臍帶時沒有一刀完成，分好幾次才順利剪完。他們聽到寶寶哭聲的瞬間，感動又複雜，依依還說看到女兒後問了句「她是誰」，完全沒反應過來自己已經是媽媽。納豆跟依依是在好友張立東介紹下認識，並於2017年交往，後來納豆2022年因腦出血中風，身體狀況一度不樂觀，經過3個月的治療才康復，而依依這段時間不離不棄照顧他，讓納豆相當感動，並在2024年去沖繩出外景時跟女友求婚，2024年12月27日登記結婚，並於2025年5月25日在寒舍艾美酒店補辦婚宴；就在結婚一週年後的1天喜迎女兒「檸檬汁」出生。