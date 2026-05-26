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第一時間已報案 馬偕：監測未發現網路流量異常

馬偕醫院傳出遭知名勒索軟體CrazyHunter攻擊，取得馬偕全台5家醫院1.2TB醫療資料。而馬偕醫院發布聲明表示，疑似為2025年發生的駭客攻擊事件，除了嚴密進行全體系資訊安全維護與定期及不定期內部查核，對於網路流量也持續保持監測，均未發現網路流量異常現象。有媒體報導，馬偕醫院爆出駭客攻擊事件，聲稱取得2025至2026年合計高達1.2TB醫療資料。對此，院方發表聲明提到，針對網路疑似有關本院病人個資外洩一事，經內部了解後，疑似為2025年發生的駭客攻擊事件，院方除了已進行各項資安聯防外，平日即十分重視資訊安全。馬偕醫院說明，該起事件後，院方更嚴密進行全體系資訊安全維護與定期及不定期內部查核，對於網路流量也持續保持監測，均未發現網路流量異常現象。馬偕醫院提到，第一時間即已向北市調查處報案，全力配合檢調偵查。馬偕再次呼籲，現今網路詐騙充斥，若在網路進行任何個資買賣或下載，均觸犯個人資料保護法第41條。馬偕醫院將持續進行資安防護，並進行系統檢測與員工教育，確保醫療服務順利正常運作，若對本院就醫資訊有疑慮者，可撥打資安服務電話：（02）2543-3535轉分機3564。