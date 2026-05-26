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賈永婕「黑底白字」深夜發聲！哀悼台北101墜樓少女：遺憾不捨

▲哀悼台北101墜樓少女，賈永婕「黑底白字」發聲。（圖／翻攝自賈永婕FB、IG）

營運未受影響！台北101官方回應：事件原因及細節仍待警方調查釐清

信義區台北101購物中心，昨（25）日上午驚傳年約18歲少女墜樓意外，開門營業時間前被發現「重摔商場2樓」身亡。台北101購物中心昨（25）日上午10時許，驚傳年約18歲少女墜樓意外，台北101開門營業時間前，現場由商場安管人員許姓男子發現女子「重摔商場2樓」身亡。警消檢視少女全身多處開放性骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送往台北醫學大學附設醫院急救不治。專案小組調閱案發現場及周邊監視器影像，初步查出女子疑似自商場5樓墜落至2樓平台處，目前排除有外力介入跡象。家屬已於案發後，緊急趕往現場認屍。預計今日下午於台北醫學大學附設醫院相驗釐清死因。台北101購物中心官方低調回應：「今日稍早案件現場已第一時間通報警方及消防救護單位，事件原因及細節仍待警方調查釐清，目前不便多作說明，感謝各界關心。」