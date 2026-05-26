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NBA季後賽東區決賽今（26）日在克里夫蘭騎士主場迎來了最終章。紐約尼克完全沒有給地主任何還手空間，終場以130：93狂勝騎士隊37分。尼克隊不僅以4比0的總比分無情橫掃對手、昂首挺進2026年總冠軍賽，更寫下了傲視全聯盟的季後賽11連勝。這場歷史性的大勝，隨即讓相隔27年未曾觸及總冠軍賽的紐約陷入瘋狂，大批鐵粉在深夜徹底擠爆了紐約麥迪遜廣場花園外圍街頭，現場猶如提前舉辦奪冠大遊行，不少球迷拿著掃把瘋狂掃地，慶祝尼克橫掃晉級。此役常規賽事開打前，雖然前球星馬布里（Stephon Marbury）包機上熱力應援、WWE巨星米茲（The Miz）也大打口水戰，但場上的實力差距顯然無法靠言詞彌補。尼克隊今日在後場核心布朗森（Jalen Brunson）與布里吉斯（Mikal Bridges）的策動下，第二節便將分差擴大至25分以上。第三節尾聲米契爾（Donovan Mitchell）暫停時間暴怒，加上哈登（James Harden）再度神隱，尼克隊第四節輕鬆收割戰果，終場以37分之差無情關門。大批遠征克里夫蘭的紐約粉絲在終場槍響時直接反客為主拋下彩帶，而遠在數百英里外的大蘋果紐約市，也同步陷入瘋狂。無數無法前往客場的死忠鐵粉，在比賽結束後的日常深夜自發性湧向麥迪遜廣場花園外的第七大道，封鎖了周邊交通。球迷們在街頭瘋狂點燃煙火、高舉應援看板、齊聲高喊隊呼，壓抑多年的爭冠渴望在這一刻徹底引爆。對於全球的尼克迷而言，這張總決賽門票他們已經整整等待了超過四分之一個世紀。尼克隊上一次殺進總決賽要追溯到1999年的黑八傳奇，當年他們在決賽中最終以1比4不敵鄧肯（Tim Duncan）領軍的聖安東尼奧馬刺。命運的安排有趣的點就在於這場相隔近30年的歷史宿敵對決，在今年有極高的機率再度重現。目前在西區決賽中，文班亞馬（Victor Wembanyama）所率領的馬刺青年軍正與衛冕軍奧克拉荷馬雷霆戰成2比2平手。西區戰局即將進入天王山之戰，率先以4比0無痛關門的紐約尼克隊，將在總冠軍賽開打前獲得漫長且珍貴的休養假期，這在各個進攻位置的體能調節上，無疑讓總教練麥克布朗（Mike Brown）握有了調度優勢。