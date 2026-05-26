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從「被送進感化院」到成博士！尹衍樑叛逆人生大逆轉

▲尹衍樑年輕時愛打架、曾被送進感化學校，15歲甚至與人持刀互砍，留下16公分刀傷。（圖／翻攝自唐獎官網）

尹衍樑15歲打架「留16公分刀傷」！王金平一番話改變命運

從最後一名拚成第一名 尹衍樑不會英文苦讀考上台大

▲尹衍樑靠毅力苦讀，從文化大學一路攻讀到博士，甚至成為台大教授，即使多年後成為企業家，他仍不忘恩師，曾三度鞠躬致謝，還以王金平名義設立獎學金，幫助更多學生。（圖／唐獎Tang Prize官網）

尹衍樑被嫌像流氓失戀！他反而鞠躬道謝：你爸未來會後悔

從問題少年翻身變教授！尹衍樑公開三鞠躬謝恩師

▲尹衍樑始終不忘師恩，多次公開向王金平鞠躬致謝，還以恩師之名成立獎學金、捐建活動中心，用一生回報當年那段改變命運的師生情。（圖／翻攝自唐獎官網）

潤泰集團總裁尹衍樑曾被貼上「流氓少年」標籤，他年少時打架鬧事、甚至進入感化學校，15歲還曾持刀互砍受傷，但在人生最低谷時，遇見當年擔任導師的王金平，一句「你非重新做人不可」，徹底改變了他。此後尹衍樑開始發憤圖強，從不會英文、班上最後一名，一路苦讀考進台大商研所、政大企研所，最後成為博士與教授。大學期間，尹衍樑曾失戀被甩，對方給的理由就是「我爸說你是流氓」，而他當時也霸氣回應：「數十年後，妳父親會後悔，女兒沒有嫁給這樣的人。」尹衍樑是「牛仔布大王」尹書田的獨子，但年少時個性火爆、頑劣難管，經常遭父親嚴厲教訓。他過去曾回憶，「褲子拉掉就打，青一條紫一條，我氣不過，就開始想，你打我，我就去打別人，我要讓別人怕我。」直到國三那年，父親決定將尹衍樑送進感化學校「彰化進德中學」，沒想到他入學第一天就與同學爆發衝突，還被帶到派出所綁在牆邊，遭警方拿皮帶抽打。對於這段往事，尹衍樑後來還自嘲：「很多人生第一次都在這裡。」尹衍樑15歲時，曾與人發生持刀衝突，對方屁股被捅一刀，他自己腹部也留下16公分刀傷。當時為了躲避教官處分，他跑進導師宿舍求助，由老師王金平替他擦藥包紮。王金平當場痛斥：「衍樑，父母對你期待很高，你不認真念書還被人打傷，身體髮膚受之父母，有毀損就是不孝，你非重新做人不可。」後來王金平詢問他為何總愛打架，尹衍樑坦承只是「想吸引別人注意」。王金平則耐心開導：「你若好好讀書、幫助人，別人會敬你、愛你，一樣能吸引人注意。」這番話讓尹衍樑徹底醒悟，也成為他人生最大的轉捩點。看到學生真的開始改變後，王金平答應不向校方通報此事，甚至親自替尹衍樑加強數學、英文等科目，課後一路陪著他念書。尹衍樑曾坦言，自己國三時「完全不會英文」，但靠著驚人毅力苦讀，最後從班上最後一名一路逆轉成第一名。後來尹衍樑考進文化大學歷史系，大學時甚至曾睡在室友浴缸裡整整一學期，但他絲毫不覺得委屈，還笑說：「轉身就可以上廁所，很方便。」就學期間，尹衍樑白天還得在父親的潤泰紡織工廠工作，當時連財務報表都看不懂，才決定更加拚命成就創業之路。尹衍樑後來曾在演講中被問到：「從感化院出來後，要用什麼心態面對社會？」他坦言，最重要的是忍住外界異樣眼光，相信自己、堅持改變。尹衍樑分享，他大學時曾與一名師大女學生交往，但一個月後女方突然提分手，原因是「我爸爸說你是流氓，要我跟你保持距離。」當時20多歲的尹衍樑沒有動怒，反而向對方鞠躬說：「謝謝你告訴我，但我絕對不是流氓。數十年後，妳父親會後悔，女兒沒有嫁給這樣的人。」靠著一路苦讀，尹衍樑30歲時以第3名成績考進台大商研所，32歲取得碩士學位，38歲再拿下政大企研所博士學位，從昔日的不良少年蛻變成博士、教授與企業家，甚至成為台大土木系教授。2015年，尹衍樑獲頒彰化師範大學名譽教育博士學位時，王金平也特地出席典禮。尹衍樑當場向恩師三度鞠躬，感謝對方的再造之恩。即使功成名就後，他仍始終沒有忘記王金平對自己的影響。尹衍樑除了以王金平名義設立弱勢獎學金，希望幫助更多學生外，也因深知走錯路的痛苦，曾主動伸手幫助服刑後的藝人陳凱倫兒子陳銳，希望給對方重新開始的機會，將這份能助人改變一生的愛繼續傳下去。