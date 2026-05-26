克里夫蘭騎士隊在剛結束的東區決賽中以0：4慘遭紐約尼克隊橫掃，宣告賽季畫下句點。作為本季全聯盟薪資最高、背負巨額豪華稅壓力的球隊，騎士卻在分區決賽被對手徹底封鎖。針對球隊面臨的困境，美媒《CBS Sports》資深記者昆恩（Sam Quinn）提出大膽的重建方案，建議球隊不應停下腳步，應透過交易引進「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），並爭取「詹皇」詹姆斯（LeBron James）回歸，以豪賭未來換取奪冠機會。

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騎士薪資空間全面告急　陣容調整刻不容緩

騎士本季團隊薪資高達約2.17億美元，全聯盟第一，且因超越第二層硬薪資上限，導致2033年首輪選秀權遭凍結。陣中雙衛米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）雖然在進攻端具天賦，但在防守與季後賽強度的適應上出現明顯落差。

面對這種「全押」卻未果的結果，昆恩指出，騎士管理層目前陷入兩難，儘管哈登表達續留意願，但他已非昔日超巨，其防守端隱形與過多的失誤數，成為球隊進攻體系的負擔。球團目前面臨續約、留用至到期，或是透過「先簽後換」來降低豪華稅壓力等選項。

艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）的「雙塔」組合，在禁區防守與籃板表現上未達預期。由於薪資空間已被鎖死，騎士必須透過交易艾倫來換取更具備外線投射能力的翼側球員，才能釋放進攻空間。

▲美媒建議騎士應採取「梭哈」策略，將莫布里視為籌碼，爭取與公鹿隊交易字母哥。（圖／美聯社／達志影像）
▲美媒建議騎士應採取「梭哈」策略，將莫布里視為籌碼，爭取與公鹿隊交易字母哥。（圖／美聯社／達志影像）
「字母哥」+「詹皇」？美媒提出極致豪賭計畫

昆恩在專欄中拋出了一項震驚籃壇的重組藍圖。他建議騎士應採取「梭哈」策略，將莫布里視為籌碼，爭取與公鹿隊交易字母哥。雖然此舉意味著騎士將失去球隊未來，但考量到球隊目前擁有米契爾這位全明星球員，補進阿德托昆博能讓騎士在對位上具備爭冠競爭力。

此外，該方案還包括極力爭取詹姆斯回歸。昆恩認為，若詹姆斯願以非稅中產特例（Non-taxpayer MLE）加盟，將能成為補強陣容的「最後一塊拼圖」。不過他也提醒，詹姆斯年歲已高，若騎士寄望他能像12年前那樣獨力拯救球隊，將是不切實際的幻想；騎士必須先解決雙塔造成的空間擁擠與外線防守問題，詹姆斯才能發揮最大效應。

▲若詹姆斯願以非稅中產特例（Non-taxpayer MLE）加盟，將能成為補強陣容的「最後一塊拼圖」。（圖／美聯／達志影像）
▲若詹姆斯願以非稅中產特例（Non-taxpayer MLE）加盟，將能成為補強陣容的「最後一塊拼圖」。（圖／美聯／達志影像）
球隊改革迫在眉睫，米契爾是留是走？

目前騎士的核心問題在於「資產流失」。若騎士無法在米契爾合約到期前組成具奪冠實力的陣容，米契爾極可能在明年投入自由市場。騎士已沒有犯錯空間，球團必須在「維持現有核心」與「徹底拆解重組」之間做出決斷。

從目前的數據分析來看，騎士這支陣容在季後賽面對高強度的防守體系時，已經顯露疲態。未來騎士若要延續奪冠夢，勢必得在休賽季針對哈登的合約去留、艾倫的轉會價值以及是否採取「梭哈」式交易進行高難度的決策。

▲若騎士無法在米契爾合約到期前組成具奪冠實力的陣容，米契爾極可能在明年投入自由市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲若騎士無法在米契爾合約到期前組成具奪冠實力的陣容，米契爾極可能在明年投入自由市場。（圖／美聯社／達志影像）
克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）2025-26賽季至2028-29賽季的預估薪資統計表（單位：美元）

球員姓名 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29
Donovan Mitchell $46,394,100 $50,105,628 P$53,817,156 -
Evan Mobley $46,394,100 $50,105,628 $53,817,156 $57,528,684
James Harden $39,182,693 P$42,317,307 - -
Jarrett Allen $20,000,000 $28,000,000 $30,240,000 $32,480,000
Max Strus $15,936,452 $16,660,836 - -
Dennis Schroeder $14,104,000 $14,809,200 $15,514,400 -
Sam Merrill $8,482,144 $9,160,715 $9,839,285 $10,517,856
Dean Wade $6,623,456 - - -
Larry Nance Jr. $3,634,153 - - -
Jaylon Tyson $3,492,480 $3,658,560 T$5,641,500 Q$8,648,419
Thomas Bryant $3,287,409 - - -
Keon Ellis $2,301,587 - - -
Craig Porter $2,221,677 T$2,406,205 - -
Tyrese Proctor $1,272,870 $2,150,917 $2,525,901 T$2,735,698
Nae'qwan Tomlin $1,084,904 T$2,411,090 - -
Luke Travers $636,435 - - -
Emanuel Miller $636,434 - - -
Chris Livingston $527,611 - - -
Ricky Rubio $424,672 $424,672 - -
Tristan Enaruna TW$241,285 - - -
Riley Minix TW$189,811 TW$679,042 - -
Darius Brown II $167,291 - - -
Olivier Sarr TW$131,903 - - -
總計 $217,367,467 $218,072,505 $165,753,898 $100,526,540

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...