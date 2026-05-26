克里夫蘭騎士隊在剛結束的東區決賽中以0：4慘遭紐約尼克隊橫掃，宣告賽季畫下句點。作為本季全聯盟薪資最高、背負巨額豪華稅壓力的球隊，騎士卻在分區決賽被對手徹底封鎖。針對球隊面臨的困境，美媒《CBS Sports》資深記者昆恩（Sam Quinn）提出大膽的重建方案，建議球隊不應停下腳步，應透過交易引進「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），並爭取「詹皇」詹姆斯（LeBron James）回歸，以豪賭未來換取奪冠機會。
騎士薪資空間全面告急 陣容調整刻不容緩
騎士本季團隊薪資高達約2.17億美元，全聯盟第一，且因超越第二層硬薪資上限，導致2033年首輪選秀權遭凍結。陣中雙衛米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）雖然在進攻端具天賦，但在防守與季後賽強度的適應上出現明顯落差。
面對這種「全押」卻未果的結果，昆恩指出，騎士管理層目前陷入兩難，儘管哈登表達續留意願，但他已非昔日超巨，其防守端隱形與過多的失誤數，成為球隊進攻體系的負擔。球團目前面臨續約、留用至到期，或是透過「先簽後換」來降低豪華稅壓力等選項。
艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）的「雙塔」組合，在禁區防守與籃板表現上未達預期。由於薪資空間已被鎖死，騎士必須透過交易艾倫來換取更具備外線投射能力的翼側球員，才能釋放進攻空間。
「字母哥」+「詹皇」？美媒提出極致豪賭計畫
昆恩在專欄中拋出了一項震驚籃壇的重組藍圖。他建議騎士應採取「梭哈」策略，將莫布里視為籌碼，爭取與公鹿隊交易字母哥。雖然此舉意味著騎士將失去球隊未來，但考量到球隊目前擁有米契爾這位全明星球員，補進阿德托昆博能讓騎士在對位上具備爭冠競爭力。
此外，該方案還包括極力爭取詹姆斯回歸。昆恩認為，若詹姆斯願以非稅中產特例（Non-taxpayer MLE）加盟，將能成為補強陣容的「最後一塊拼圖」。不過他也提醒，詹姆斯年歲已高，若騎士寄望他能像12年前那樣獨力拯救球隊，將是不切實際的幻想；騎士必須先解決雙塔造成的空間擁擠與外線防守問題，詹姆斯才能發揮最大效應。
球隊改革迫在眉睫，米契爾是留是走？
目前騎士的核心問題在於「資產流失」。若騎士無法在米契爾合約到期前組成具奪冠實力的陣容，米契爾極可能在明年投入自由市場。騎士已沒有犯錯空間，球團必須在「維持現有核心」與「徹底拆解重組」之間做出決斷。
從目前的數據分析來看，騎士這支陣容在季後賽面對高強度的防守體系時，已經顯露疲態。未來騎士若要延續奪冠夢，勢必得在休賽季針對哈登的合約去留、艾倫的轉會價值以及是否採取「梭哈」式交易進行高難度的決策。
克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）2025-26賽季至2028-29賽季的預估薪資統計表（單位：美元）
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騎士本季團隊薪資高達約2.17億美元，全聯盟第一，且因超越第二層硬薪資上限，導致2033年首輪選秀權遭凍結。陣中雙衛米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）雖然在進攻端具天賦，但在防守與季後賽強度的適應上出現明顯落差。
面對這種「全押」卻未果的結果，昆恩指出，騎士管理層目前陷入兩難，儘管哈登表達續留意願，但他已非昔日超巨，其防守端隱形與過多的失誤數，成為球隊進攻體系的負擔。球團目前面臨續約、留用至到期，或是透過「先簽後換」來降低豪華稅壓力等選項。
艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）的「雙塔」組合，在禁區防守與籃板表現上未達預期。由於薪資空間已被鎖死，騎士必須透過交易艾倫來換取更具備外線投射能力的翼側球員，才能釋放進攻空間。
昆恩在專欄中拋出了一項震驚籃壇的重組藍圖。他建議騎士應採取「梭哈」策略，將莫布里視為籌碼，爭取與公鹿隊交易字母哥。雖然此舉意味著騎士將失去球隊未來，但考量到球隊目前擁有米契爾這位全明星球員，補進阿德托昆博能讓騎士在對位上具備爭冠競爭力。
此外，該方案還包括極力爭取詹姆斯回歸。昆恩認為，若詹姆斯願以非稅中產特例（Non-taxpayer MLE）加盟，將能成為補強陣容的「最後一塊拼圖」。不過他也提醒，詹姆斯年歲已高，若騎士寄望他能像12年前那樣獨力拯救球隊，將是不切實際的幻想；騎士必須先解決雙塔造成的空間擁擠與外線防守問題，詹姆斯才能發揮最大效應。
目前騎士的核心問題在於「資產流失」。若騎士無法在米契爾合約到期前組成具奪冠實力的陣容，米契爾極可能在明年投入自由市場。騎士已沒有犯錯空間，球團必須在「維持現有核心」與「徹底拆解重組」之間做出決斷。
從目前的數據分析來看，騎士這支陣容在季後賽面對高強度的防守體系時，已經顯露疲態。未來騎士若要延續奪冠夢，勢必得在休賽季針對哈登的合約去留、艾倫的轉會價值以及是否採取「梭哈」式交易進行高難度的決策。
|球員姓名
|2025-26
|2026-27
|2027-28
|2028-29
|Donovan Mitchell
|$46,394,100
|$50,105,628
|P$53,817,156
|-
|Evan Mobley
|$46,394,100
|$50,105,628
|$53,817,156
|$57,528,684
|James Harden
|$39,182,693
|P$42,317,307
|-
|-
|Jarrett Allen
|$20,000,000
|$28,000,000
|$30,240,000
|$32,480,000
|Max Strus
|$15,936,452
|$16,660,836
|-
|-
|Dennis Schroeder
|$14,104,000
|$14,809,200
|$15,514,400
|-
|Sam Merrill
|$8,482,144
|$9,160,715
|$9,839,285
|$10,517,856
|Dean Wade
|$6,623,456
|-
|-
|-
|Larry Nance Jr.
|$3,634,153
|-
|-
|-
|Jaylon Tyson
|$3,492,480
|$3,658,560
|T$5,641,500
|Q$8,648,419
|Thomas Bryant
|$3,287,409
|-
|-
|-
|Keon Ellis
|$2,301,587
|-
|-
|-
|Craig Porter
|$2,221,677
|T$2,406,205
|-
|-
|Tyrese Proctor
|$1,272,870
|$2,150,917
|$2,525,901
|T$2,735,698
|Nae'qwan Tomlin
|$1,084,904
|T$2,411,090
|-
|-
|Luke Travers
|$636,435
|-
|-
|-
|Emanuel Miller
|$636,434
|-
|-
|-
|Chris Livingston
|$527,611
|-
|-
|-
|Ricky Rubio
|$424,672
|$424,672
|-
|-
|Tristan Enaruna
|TW$241,285
|-
|-
|-
|Riley Minix
|TW$189,811
|TW$679,042
|-
|-
|Darius Brown II
|$167,291
|-
|-
|-
|Olivier Sarr
|TW$131,903
|-
|-
|-
|總計
|$217,367,467
|$218,072,505
|$165,753,898
|$100,526,540
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