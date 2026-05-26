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經濟部長龔明鑫今（26）日接受媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時表示，許多科技廠選擇在台灣加碼投資，比起水電等單純營運成本，更重視行政效率，而台灣具備高度行政效率，在全球供應鏈重組趨勢下，台灣不僅具備高良率優勢，「建廠速度也是世界第一。」龔明鑫說，隨著AI快速發展，高頻寬記憶體（HBM）需求不斷攀升，而美光日前宣布收購力積電銅鑼廠房，將在台灣擴大HBM生產布局。他也提到，對科技業者而言，相較電價等營運成本，更在意的是整體營運效率與供應鏈協作速度，像是台積電曾反映，在台灣負擔的電費其實高於日本熊本廠，但仍持續擴大投資，關鍵就在於行政流程順暢與建廠速度快。對於美國總統川普頻頻指台灣偷走晶片，龔明鑫解釋，無論是半導體或其他科技產業，都是產業長期投入的成果。在國際市場中，半導體屬於ITA(資訊科技協定)項目，各國是在相對公平的環境下競爭，台灣產品之所以能在全球市場取得優勢，並非透過不公平手段，而是憑藉良率、技術與競爭力立足市場。被問及美國總統川普屢次指控「台灣偷走美國晶片」，龔明鑫強調，無論是半導體或其他科技產業，都是產業長期投入的成果。在國際市場中，半導體屬於ITA（資訊科技協定）項目，各國是在相對公平的環境下競爭，台灣產品之所以能在全球市場取得優勢，並非透過不公平手段，「我們賣得比較好，是因為競爭力比較強。」