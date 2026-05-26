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紐約尼克在今（26）日NBA季後賽東區決賽第四戰中，以130：93無情痛扁克里夫蘭騎士，以4比0的總比分風光收下總冠軍賽門票。這場歷史性的大勝不僅讓深夜的麥迪遜廣場花園外圍街頭全面失控，更讓整個紐約大市場的體育界燃起前所未有的凝聚力。全紐約不分職業聯盟的各大職業球團，在賽後紛紛透過社群平台展開史詩級的跨界祝福，包含MLB紐約洋基、大都會、NFL紐約巨人、噴射機等隊伍。在尼克隊順利捧起東區冠軍獎盃後，國家美式足球聯盟（NFL）的紐約巨人隊隨即在官方社群平台X上，高調貼出馬布里日前在班機上高喊的經典隊呼「Go New York, go New York, go」向尼克隊致敬；同城另一支NFL勁旅紐約噴射機也不甘示弱，在發文祝賀的同時，更一口氣狂刷了無數個「掃把」的Emoji貼圖，瘋狂慶祝尼克隊以4比0乾淨利落地橫掃騎士。美國職棒（MLB）紐約洋基隊特別發文點名大讚東區決賽MVP布朗森（Jalen Brunson）；同城的紐約大都會隊也加入了這波讚美浪潮。此外，國家冰球聯盟（NHL）的紐約島人與紐約遊騎兵，甚至是當地的傳統大學籃球名校聖約翰大學（St. John's），皆在第一時間發文相挺，迅速將紐約球迷與市民的亢奮情緒推向最高點。紐約各大體育隊伍之所以如此感同身受，核心原因在於他們深知尼克隊這條重建之路走得極其艱辛。自從1999年不敵鄧肯領軍的馬刺後，尼克隊在過去四分之一個世紀中，曾寫下高達16次無緣季後賽的黑暗紀錄。為了打破這項難堪的歷史數據庫紀錄，尼克隊制服組在近兩個賽季中發動了數次改革，首先是從明尼蘇達灰狼手中，透過大交易換來了全能中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），這項震撼交易在當時甚至讓唐斯本人都感到無比震驚，但他在來到紐約後迅速展現出內線牽制力與攻防轉化效率，成為球隊扭轉頹勢的關鍵。上賽季東區決賽紐約尼克不敵印第安納溜馬之後，尼克管理階層毅然決然地開除了長年過度操勞主力的功勳教頭錫伯杜（Tom Thibodeau），並改聘麥克布朗（Mike Brown）接掌兵符。布朗上任後，融合了從波波維奇與科爾身上學到的板凳深度調節戰術，大膽拉長9至10人輪替，這項變陣不僅成功保護了哈特（Josh Hart）與布里吉斯（Mikal Bridges）等核心的體能，更讓完全體尼克隊在季後賽中打出高水準的11連勝。