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▲經紀人PO出温嵐（如圖）躺在病床的照片，看起來仍十分憔悴，但若順利的話預計9月可以回到舞台上再與大家見面。（圖／温嵐臉書）

温嵐日前因敗血性休克住進加護病房（ICU），今（26）日經紀人發文透露因結石引發敗血症，在歷經10天的搶救治療，昨日已順利轉至一般病房，力拚1週內可以出院。至於工作方面，預計9月可以回到舞台上再與大家見面，先前因生病延期的上海、廣州、成都演唱會，若一切順利，計劃將延至12月。温嵐日前因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，經診斷後為敗血性休克，緊急送到加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。今（26）日經紀人在臉書上透露，温嵐是因結石引發的敗血症，搶救10天後已經脫離險境，昨日順利轉至一般病房，並力拚1週內可以出院。經紀人PO出温嵐躺在病床的照片，看起來仍十分憔悴，但若順利的話預計9月可以回到舞台上再與大家見面。而先前因生病延期的上海、廣州、成都演唱會，若一切順利則計劃將延至12月，消息一出讓粉絲、好友放心不少。最後，經紀人也感謝北醫團隊、拼命對抗病魔的温嵐，以及歌迷的關心、吳克群的集氣、徐若瑄的雞精、憲哥的關懷，吳亦帆及男友雷諾第一時間送醫、還有各界好友們的慰問，希望能早日重回舞台，繼續為大家帶來更多好歌。事實上，温嵐傳出送醫消息後，許多粉絲紛紛湧入社群留言集氣：「一定要好起來！加油」、「早日康復，重返妳熱愛的舞台」、「愛您的人那麼多，記得先愛自己身體，家人需要您、歌迷也需要您。」圈內好友吳克群、恩師吳宗憲也向温嵐加油喊話，希望她能快點好起來。大家好，我是温嵐的經紀人。因結石引發的敗血症，在歷經加護病房（ICU) 10天的搶救治療，昨（25日）已順利轉至一般病房，力拼1週內可以出院。感謝北醫的團隊、拼命的温嵐，終於消滅了萬惡的結石。另外，歌迷的關心、吳克群的集氣、徐若瑄的雞精、憲哥的關懷，吳亦帆及男友雷諾第一時間送醫、還有各界好友們的慰問，温嵐與我銘感五內，待恢復後再好好與大家致謝！因避免打擾其他病房的病患休息，住院這段期間，請大家持續以訊息代替探視關心她。工作方面，預計9月可以回到舞台上再與大家見面，至於因生病延期的上海、廣州、成都演唱會，若一切順利，計劃將延至12月，感謝大家關心！