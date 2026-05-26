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▲黃仁勳（右）與爸媽在私廚餐廳吃飯，意外讓紅蟳米糕爆紅，不少人紛紛上網查如何訂餐。（圖／翻攝自NVIDIA X）

▲邰智源（前排左）月初才去春韭過生日。（圖／翻攝自春韭臉書）

▲賈永婕（左圖左）、王齊麟（右圖左2）等人都是春韭座上賓。（圖／翻攝自春韭臉書）

兆元男「AI教父」黃仁勳近日與父母聚餐的畫面曝光後，除了溫馨家庭互動引發討論，桌上的「紅蟳米糕」也意外成為焦點。不少網友看完照片後全在問「到底是哪一家」、「那道看起來太好吃了吧」，而被點名的餐廳，正是近年在台北爆紅的私廚台菜名店春韭，也被封為「黃仁勳愛店」，餐廳採全預約制無菜單料理，不只相當難訂位，就連討論度最高的招牌菜「紅蟳米糕」其實也無法單點，讓不少網友直呼：「有錢也不一定吃得到。」春韭目前在台北共有晴光店、士林基河店，以及台中精誠店等分店，主打私廚無菜單料理，依照不同預算搭配當季菜色，套餐價格從每人1200元起，一直到4000元不等，且不再另收10%服務費。不過1200元套餐目前僅限平日午餐供應，晚餐時段則多以更高價位套餐為主。而近期被瘋狂討論的招牌菜「紅蟳米糕」，其實正式名稱常會依季節調整，像是「霞映海鮮紅蟳糕」等，通常會出現在2500元以上套餐，或是多人包廂合菜中，並非每個價位都吃得到，由於店家採無菜單模式，因此客人也無法指定單點，讓不少第一次知道的網友直呼：「原來有錢也不一定吃得到。」隨著黃仁勳多次公開現身，春韭的知名度也跟著水漲船高，許多老饕表示原本這間店就已經很難訂，如今更幾乎是一位難求，尤其店家主打一個時段只接待少數客人，用餐氣氛相當隱密，也因此成為不少藝人與政商名流聚餐愛店。像是邰智源前幾天才剛在春韭慶生，蕭敬騰日前完成生日公益義賣活動後，也被拍到前往用餐，此外包括賈永婕、王齊麟夫妻、六月、黃秋生以及李洋等人，也都曾是座上賓。許多曾吃過春韭的客人形容，這間店最特別的地方，不只是食材高級，而是把台灣傳統辦桌菜重新精緻化，像是紅蟳米糕、海鮮料理、古早味熱炒等，都能吃到濃濃台味，也難怪黃仁勳每次返台總會特地安排時間回訪，尤其這次他與父母在春韭聚餐的照片曝光後，更讓不少網友覺得：「真正厲害的人，最後愛的還是最簡單的台灣味。」