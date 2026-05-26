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▲37歲James Harden季中加盟原本被視為爭冠最後拼圖，但東區決賽遭尼克全面針對，防守與體能問題徹底被放大。（圖／美聯社／達志影像）

▲Karl-Anthony Towns成為尼克橫掃關鍵，面對騎士雙塔依舊打出高效率攻防表現，徹底瓦解克里夫蘭禁區優勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

尼克130：93毫不留情屠殺騎士，七戰四勝系列賽4：0完成橫掃，尼克打下東區冠軍，闖進2026 NBA總冠軍賽。整軍經武兩年騎士一事無成，下一步左右為難。騎士主場生死戰G4打出系列賽最糟一場比賽，最多落後尼克45分，比賽上半場就被尼克打花，過去兩年執教表現看起來很有「搞頭」，給人一種莫明期待騎士教練Kennt Atkinson，這場對決輸到什麼都不剩。騎士難堪結局，不能全歸咎37歲老後衛James Harden老態龍鐘。美國很多媒體和球評都把騎士這次意外衰敗，歸咎於季中交易，送走27歲正在上升後衛Darius Garland，換來37歲老後衛James Harden。James Harden防守不好，腳步跟不上，季後賽狀況下滑，不但沒能為騎士加分，對尼克系列賽甚至扣分。騎士輸到什麼都不剩，教練Kenny Atkinson必須承擔最多。James Harden防守不好，體能速度腳步季後賽會跟不上高端戰局，沒有人不知道，騎士教練必須解決防守對位和戰略部署問題，挖掘騎士板凳最大潛能。James Harden能為騎士帶來的就是關鍵球、組織突破、進攻破壞力。這也是為什麼騎士會配備兩名出色三分外線射手Max Strus、Sam Merrill，換來兩名可以勝任主力替補控球，同時可以勝任針對性防守需求後衛Dennis Schroder、Keon Ellis主因。對尼克系列賽可以看見，James Harden體能和防守腳步被針對，Dennis Schroder作用有限，Keon Ellis毫無存在感。騎士後場輪換不但沒能創造最大優勢，甚至幾乎被尼克打趴。這當然是教練的責任。在對位和防守尼克後衛Jalen Brunson戰略應變，Kenny Atkinson也是全盤皆輸。Jalen Brunson除了關鍵球和帶動性，他的穩定輸出讓尼克始終能保持競爭力和團隊。騎士先發前鋒Dean Wade也同樣沒有存在感和作用，攻防兩端都是，直接導致騎士先發和替補角色球員輪換、對位失去競爭力。騎士應該要展現最大優勢的是內線禁區「雙塔」Evan Mobley和中鋒Jarrett Allen，騎士內線不能有效壓制尼克中鋒Karl-Anthony Towns，Towns系列賽場均16.3分、12籃板，投籃命中率5成6，三分命中率5成，為尼克橫掃騎士最重要那個人。東決MVP給了Jalen Brunson，非常合理，但尼克全面壓制騎士最重要戰術軸心和優勢就是Karl-Anthony Towns的全能與堅如磐石的攻防表現。騎士整軍經武兩年，下一步左右為難。今年夏天要搶LeBron James？搶也不對，不爭好像又不行。續約37歲James Harden？你認為行嗎。拆解「雙塔」能解決騎士所有問題？Kenny Atkinson究竟還能不能帶動帶好騎士？騎士正在陷入無限也很難掙脫泥沼。