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▲孫淑媚曬開球當日近拍照，狀態絕佳。（圖／翻攝自孫淑媚IG@shumaysun）

有「台版Jennie」封號的45歲女星孫淑媚，日前現身澄清湖棒球場開球時，因凍齡狀態與帥氣造型掀起熱烈討論，沒想到她今（26）日再度曬出開球當天照片，只見她臉上貼滿可愛貼紙，搭配俏皮表情與率性穿搭，瞬間讓大批粉絲暴動，她更發文寫下：「投球靠練習，可愛靠貼紙。」還附上台語Hashtag「有貼有保庇」，短短時間便吸引大量留言朝聖，讓粉絲們直呼：「好可愛！」孫淑媚今日在社群曬出開球近照，照片曝光後留言區瞬間被粉絲灌爆，不少人直呼根本被美到失神，有網友笑說：「看照片看到忘記工作。」甚至有人自曝原本在工作，結果打開IG後直接被孫淑媚美到發呆10分鐘，還有粉絲大讚：「到底怎麼同時駕馭可愛跟帥氣」、「45歲還能這樣根本犯規」，整串留言幾乎清一色都在驚呼她逆齡狀態太誇張。除了顏值之外，孫淑媚臉上的貼紙也意外成為討論焦點，她透露自己從小就很愛貼貼紙，長大後依然改不了這個習慣，甚至還搞笑詢問粉絲：「你們也愛嗎？」結果立刻釣出一票同好留言回應，有人笑稱：「貼紙貼在妳臉上特別好看！」還有人敲碗想知道同款貼紙哪裡買，甚至開玩笑想研究「貼紙手環」。事實上，孫淑媚近期因現身棒球場開球掀起大量討論，許多網友認為，她近年狀態不只沒有老態，反而越來越有韓系女星氣場，因此被封為「台版Jennie」，尤其她當天結合甜美與帥氣的造型，加上站在投手丘上全力開球，更讓Threads與社群平台洗版，不少人直呼：「本人比電視上還正。」人氣也明顯再度翻漲。留言區中，不少粉絲更忍不住瘋狂示愛：「小時候就是妳粉絲，現在還是」、「根本吃可愛長大的」，甚至有人笑喊：「妳的醫生到底是誰？」而孫淑媚面對滿滿稱讚，也持續維持一貫親民互動風格，讓粉絲再度被圈粉，隨著開球話題持續延燒，也讓不少人期待她之後是否還會再現身棒球場。