皮克敏手遊《Pikmin Bloom》熱潮延續，隨著玩家們擁有的皮克敏數量增多，在「餵食精華、挑選冒險成員」時，常為了尋找目標花費大量時間，對此《NOWNEWS》透過本文整理《Pikmin Bloom》各種「搜尋指令」，讓大家2分鐘化身皮克敏大師。
皮克敏友好度是什麼？怎麼提升？
在《Pikmin Bloom》中，被拔出的皮克敏和玩家之間會有「友好度」需要培養，友好度以「愛心圖示」標記，獲得4顆紅色愛心後，會開始累積黃色愛心，友好度上限為「4顆紅心＋4顆黃心」，也就是累積8顆愛心。
想要提升與皮克敏的友好度，最直觀的方式是「餵食精華、探險、參與蘑菇挑戰」，皮克敏友好度越高，打蘑菇時戰力加成越高，且收集完4顆紅心後，皮克敏可以免費進行一次「特殊探險」，派它回到出生地，就會帶回飾品，玩家稱為「出生禮」。
由於「已經配戴飾品」的皮克敏不再具有「出生禮」資格，因此玩家會優先挑選「友好度尚未滿4星」的皮克敏們進行餵食、探險，如果不使用《Pikmin Bloom》中的「搜尋指令」，通常要花許多時間才能完成點選。
🟡皮克敏搜尋指令
📌皮克敏狀態
■葉子：餵精華後會變花苞
■花苞：餵精華後會得到加倍花瓣
■花朵：頭上已有花朵、且已採集花瓣
■開花：頭上已有花朵、但未採集花瓣
■枯萎：已採集6次花瓣
📌皮克敏友好度
■0*：友好度未滿1顆心的皮克敏
■1*：友好度滿1顆心、未滿2顆愛心的皮克敏
■2*：友好度滿2顆心、未滿3顆愛心的皮克敏
■3*：友好度滿3顆心、未滿4顆愛心的皮克敏
■4*：友好度滿4顆心的皮克敏
📍小技巧：透過友好度找尋皮克敏時，可以使用「-」符號表達區間，例如搜尋「1-2*」，能找到「滿1顆心但未滿3顆的皮克敏」；若搜尋「-3*」，能找到未滿4顆心的所有皮克敏，以此類推。
🟡皮克敏組合指令
若要合併多個條件進行搜尋，可以使用「!」表示「沒有」、「|」表示「或」、「&」表示「且」、「()」表示組合，玩家可以任意搭配，包括皮克敏顏色、狀態、飾品、標籤類型、地區等，以下舉例
■「-3*&!飾品」：友好度未滿4顆心且沒有飾品的皮克敏
■「花苞&!飾品」：花苞狀態且沒有飾品的皮克敏
■「紅色|黃色|路邊」：能列出所有「黃色或紅色或路邊標籤」的皮克敏
■「岩石&!(花朵|枯萎)」：是岩石皮克敏，且不是花朵或枯萎狀態，也就是「可採集花瓣、花苞或葉子狀態的岩石皮克敏」。
提醒《Pikmin Bloom》玩家，在進行指令搜尋時，所有符號都必須要以「半形」呈現，此外，包括「路邊、水邊」等地點搜尋、「遊戲機、荷蘭木鞋、四葉幸運草」等飾品搜尋，「隊伍、待機、忙碌」等狀態搜尋，也都是平時可以好好利用的手法。
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在《Pikmin Bloom》中，被拔出的皮克敏和玩家之間會有「友好度」需要培養，友好度以「愛心圖示」標記，獲得4顆紅色愛心後，會開始累積黃色愛心，友好度上限為「4顆紅心＋4顆黃心」，也就是累積8顆愛心。
想要提升與皮克敏的友好度，最直觀的方式是「餵食精華、探險、參與蘑菇挑戰」，皮克敏友好度越高，打蘑菇時戰力加成越高，且收集完4顆紅心後，皮克敏可以免費進行一次「特殊探險」，派它回到出生地，就會帶回飾品，玩家稱為「出生禮」。
🟡皮克敏搜尋指令
📌皮克敏狀態
■葉子：餵精華後會變花苞
■花苞：餵精華後會得到加倍花瓣
■花朵：頭上已有花朵、且已採集花瓣
■開花：頭上已有花朵、但未採集花瓣
■枯萎：已採集6次花瓣
📌皮克敏友好度
■0*：友好度未滿1顆心的皮克敏
■1*：友好度滿1顆心、未滿2顆愛心的皮克敏
■2*：友好度滿2顆心、未滿3顆愛心的皮克敏
■3*：友好度滿3顆心、未滿4顆愛心的皮克敏
■4*：友好度滿4顆心的皮克敏
📍小技巧：透過友好度找尋皮克敏時，可以使用「-」符號表達區間，例如搜尋「1-2*」，能找到「滿1顆心但未滿3顆的皮克敏」；若搜尋「-3*」，能找到未滿4顆心的所有皮克敏，以此類推。
若要合併多個條件進行搜尋，可以使用「!」表示「沒有」、「|」表示「或」、「&」表示「且」、「()」表示組合，玩家可以任意搭配，包括皮克敏顏色、狀態、飾品、標籤類型、地區等，以下舉例
■「-3*&!飾品」：友好度未滿4顆心且沒有飾品的皮克敏
■「花苞&!飾品」：花苞狀態且沒有飾品的皮克敏
■「紅色|黃色|路邊」：能列出所有「黃色或紅色或路邊標籤」的皮克敏
■「岩石&!(花朵|枯萎)」：是岩石皮克敏，且不是花朵或枯萎狀態，也就是「可採集花瓣、花苞或葉子狀態的岩石皮克敏」。
提醒《Pikmin Bloom》玩家，在進行指令搜尋時，所有符號都必須要以「半形」呈現，此外，包括「路邊、水邊」等地點搜尋、「遊戲機、荷蘭木鞋、四葉幸運草」等飾品搜尋，「隊伍、待機、忙碌」等狀態搜尋，也都是平時可以好好利用的手法。