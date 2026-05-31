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▲朴恩斌在《非常律師禹英禑》中，細膩詮釋了患有自閉症的天才律師，就連真實的自閉症患者都給予肯定。（圖／翻攝自朴恩斌IG@eunbining0904）

33歲韓國實力派演員朴恩斌，在近日以《超能路人甲》回歸小螢幕，飾演獲得超能力的瘋女人殷彩馜，突破形象的演出再度獲得好評。事實上，演技精湛的朴恩斌6歲就開始演戲，雖然有一定知名度，但都沒能爆紅，直到主演《非常律師禹英禑》，才迎來真正爆紅的契機。朴恩斌在劇中飾演患有自閉症的天才律師，她把自閉症的特質、習慣等都細膩呈現，就連真實自閉症患者都給予認可，超狂演技直接封神！不過對於是否會出演第二季，朴恩斌則語帶保留，表示不想消費角色，若沒有清楚故事方向，便不會接演。朴恩斌在1998年、6歲時以電視劇《白夜3.98》，正式以演員身分出道，並陸續出演過《順風婦產科》、《明成皇后》、《商道》等戲劇作品，是為人熟知的童星演員之一。而在成年後，朴恩斌迎來第一部主演作品，與同樣是童星出身的俞承豪，出演改編自日劇的《求婚大作戰》。雖然兩人在劇中上演甜甜愛情，但這部劇並沒有受到太多人關注。不過這並沒有打倒朴恩斌，她持續默默耕耘演技，陸續出演《青春時代》系列，並接連主演《金牌救援：Stove League》、《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《戀慕》等作品，並在2020年以《金牌救援：Stove League》，獲得第33屆畫梅獎的「女子最優秀演技獎」，同年也憑藉《你喜歡布拉姆斯嗎？》，獲得第27屆SBS演技大賞的「迷你劇部門 女子最優秀演技獎」，漸漸開始被外界看到。然而，真正讓朴恩斌嘗到爆紅滋味的，就是她在2022年主演的《非常律師禹英禑》。朴恩斌在劇中飾演天才律師禹英禑，但卻患有自閉症，她細膩演出了自閉症患者的特質，像是刻意避免直視他人眼睛、飄忽、僅專注於特定事物，或思考時轉動的眼珠、手指的輕微擺動或緊張時的緊扣，都呈現出了角色在面對高壓環境、或社交互動時的自我安撫與焦慮感。除此之外，朴恩斌還要背大量的法律條文，她以驚人的記憶力與反覆練習，將龐大的台詞量，消化成自閉症類群獨有的說話韻律與邏輯。她在《非常律師禹英禑》中展現的超狂演技，不僅讓她斬獲第59屆百想藝術大賞電視部門的最高榮譽「大獎」，就連真實患有自閉症障礙的人與專業人士都認證，還有一名患者特別撰文盛讚朴恩斌。該患者表示，朴恩斌在劇中無論是肢體動作、眼神交流、說話口吻還是微表情都太自然了，甚至讓人驚訝好奇：「她是不是沒接受過治療的自閉症患者？」朴恩斌曾坦言在接到劇本初期，因擔心冒犯或傷害到自閉症族群而多次推辭，在導演與編劇極力遊說才接下挑戰。為了不模仿真實的自閉症人士而造成刻板印象，她選擇將焦點放在角色的「真心」，透過對心理學的理解來拆解劇本，讓角色顯得立體且溫暖。由於製作公司已透露開始第二季的劇本撰寫計畫，外界也好奇朴恩斌是否會出演，她則表示對續集抱持謹慎態度，不想隨意消費角色，必須有足夠清楚的故事方向與充分理由，否則很難說服自己繼續往下走，而目前第二季的選角也尚未出現消息。