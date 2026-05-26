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▲3批分別自法國及保加利亞輸入的新鮮黑松露檢出重金屬含量不合格。（圖／食藥署提供）

法國、保加利亞進口共3批黑松露檢出重金屬超標 食藥署邊境攔截

食藥署今（26）日公布邊境檢驗不合格品項，由比利時巧克力品牌「Diva Life」業者「迪法有限公司」報驗的「中國紙罐」，因溶出試驗超標，在邊境須退運或銷毀，業者也調整為逐批查驗。食藥署今日說明邊境檢驗不合格品項，包括印度進口的「小茴香子」、中國進口「紅棗乾」、越南進口鮮榴槤等農藥殘留含量不符規定；法國及保加利亞進口「新鮮黑松露」則是重金屬含量不符規定；而中國進口的「手套」、「紙罐」等溶出試驗不符規定。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，輸入業者「迪法有限公司」報驗的中國進口「紙罐」，以20%乙醇於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣為40ppm、氯仿可溶物為477ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，蒸發殘渣30ppm以上者，其氯仿可溶物應為40ppm以下，這批紙罐總計134.4公斤在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「迪法有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計近半年，從去年11月18日至今年5月18日止，受理中國的「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品,食品接觸面為蠟或紙漿製品者」，報驗1170批，檢驗不合格5批，不合格率0.4%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣、氯仿可溶物及螢光增白劑不合格。食藥署從今年4月7日起至6月25日止，在邊境針對「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品,食品接觸面為蠟或紙漿製品者」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，此次共有3批分別自法國及保加利亞輸入的新鮮黑松露，檢出重金屬鎘不合格。包括從法國進口輸入業者「光冊國際有限公司」報驗法國新鮮黑松露，檢出重金屬鎘每公斤5毫克。業者「盈發工程股份有限公司」報驗2批從保加利亞進口的新鮮黑松露，檢出重金屬鎘每公斤3毫克及4毫克。劉芳銘說，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，這3批新鮮黑松露分別為4公斤、0.15公斤、0.15公斤必須退運或銷毀。「光冊國際有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%；針對「盈發工程股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。