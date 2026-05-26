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韓國元祖偶像歌手殷志源近日在綜藝節目中，公開狙擊相識、合作長達20年的羅䁐錫PD，直接在鏡頭前吐槽：「最近看他越來越不順眼，比藝人還愛出風頭！」犀利的發言瞬間引發全場大笑。殷志源最近錄製綜藝節目《做家務的男人們第二季》，節目來賓朴西鎮公開表示自己非常崇拜羅PD，並讚賞羅PD在節目中的存在感完全不亞於其他藝人。然而殷志源聽了後相當不以為然，隨即立刻大聲吐槽，直言羅PD以前確實還稱得上一位導演，但最近真的看羅PD越來越不順眼了，因為他自己出來露面、甚至主持節目的次數實在太多，根本比藝人還要愛出風頭。朴西鎮在節目中還主動掌控錄影節奏，展現出對綜藝節目分量的強烈野心，想透過親自當導演來爭取雙倍的露面時間。殷志源看著朴西鎮過度投入導演角色的興奮模樣，表示讓人產生強烈的既視感，想起了當年看著在拍攝現場明明被整慘的藝人們，總是自己在一旁笑得非常快樂的羅PD。殷志源與羅䁐錫早在2007年就透過綜藝節目《兩天一夜》結緣，將近20年來合作過多檔節目，雖然兩人只差兩歲，但羅PD還說過：「你要來當我的養子嗎？」私底下的感情十分深厚。