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紐約尼克今（26）日在東區決賽第四戰以130：93大勝克里夫蘭騎士，系列賽以4：0完封橫掃對手，以季後賽11連勝之姿昂首挺進總冠軍賽。賽後，NBA官方正式宣布，今年東區決賽MVP（最有價值球員）由尼克隊當家明星控衛布朗森（Jalen Brunson）以全票通過的絕對優勢強勢奪下，這也是他繼季中錦標賽（Emirates NBA Cup）奪下MVP後，再度斬獲重量級個人榮譽。在本輪面對騎士隊的系列賽中，身為球隊進攻發動機的布朗森展現出無懈可擊的統治力。他場均出賽39.5分鐘，高效轟下25.5分、7.8助攻以及3.3籃板，整體投籃命中率高達46.7%，無論是突破單打還是組織策應，都徹底撕裂了克里夫蘭的防線，更帶領球隊打出驚人的季後賽11連勝。當他從傳奇名宿弗雷澤（Walt Frazier）手中接過東決MVP獎盃時，全場沸騰。剛剛入選年度最佳陣容二陣的布朗森，無疑用行動證明自己就是當今聯盟最炙手可熱的後場核武，更幫助紐約尼克實現了睽違27年重返總決賽的歷史宿願。隨著布朗森與尼克隊的聲勢達到頂峰，美國各大體育節目也紛紛探討他的領袖氣質。在知名體育節目中，名嘴凱勒曼（Max Kellerman）與前NBA球員丹尼爾斯（Antonio Daniels）便針對布朗森與他昔日在達拉斯的超級隊友唐西奇（Luka Dončić）進行了深度比較。兩人均公開表示：前NBA球員丹尼爾斯在節目中一針見血地指出，球權的兼容性是兩者最大的分水嶺：「如果讓我選，我會選擇布朗森。原因非常簡單，因為我親眼見過他同時具備『有球』與『無球』兩種頂尖打法。在尼克他能持球發動進攻，但當球隊有其他點運轉時，他的無球空切和接球跳投同樣極具威脅。反觀唐西奇，雖然他擁有歷史級別的天賦，但我從未見過他在低球權使用率（Usage Rate）的情況下打球。他必須有球在手才能發揮最大威力，這在追求攻守多元化的總冠軍體系中，有時會成為雙面刃。」隨後，名嘴凱勒曼也對此觀點表示完全贊同。美媒分析指出，布朗森近年來屢屢在季後賽證明自己是具備「冠軍基因」的建隊基石，他不僅身先士卒扛起全隊進攻，更能完美融入教練布朗（Mike Brown）建立的團隊換防與分享球體系。隨著東決MVP穩穩入袋，這位29歲的明星後衛即將率領尼克邁向最高舞台，用實力向外界證明，他就是那個能帶領大蘋果軍團登上最高榮耀的真命天子。