近日熱播的四月新番動畫《上伊那牡丹，醉姿如百合》中，台灣留學生角色「張景嵐」因道地台式作風爆紅，官方甚至為她開設專屬 Instagram 帳號。在最新一集中，她一句「台灣女生不愛化妝」引發熱議，網友爭論氣候之餘，更點出這正是櫻花妹缺少、台灣女生獨有的秘密武器「鬆弛感」。不僅如此，她與女性角色的超甜微醺互動也讓她紅遍日本 Niconico 平台，吸引大批日網狂刷「台灣有事」等時事彈幕，成為正片外的另類亮點。
微醺反差百合劇 《上伊那牡丹》藏滿滿台味細節
四月新番《上伊那牡丹，醉姿如百合》由漫畫家「塀」的同名作品改編，故事講述剛滿20歲的理工大一新生「上伊那牡丹」，偶然在宿舍與學姊們成為酒友。沒想到單純乖巧的牡丹一喝了酒，竟會露出「肉食性」的底色，化身直球撩妹高手，這部作品圍繞著這群宿舍夥伴們，在美酒與微醺中拉近彼此的距離。
劇中同住宿舍的「張景嵐」，是來自台灣的留學生，個性大方、說話直率。所有刻畫她的畫面皆毫不含糊，像是收到台灣郵局的包裹，裡面塞滿「18天台灣生啤酒」、牛軋糖餅等家鄉味，在地元素的連結引起台灣觀眾的共鳴。
台灣人不講究化妝 戳中「台日容貌焦慮」痛點
在最新播出的第7集中，張景嵐直言台灣人「對化妝都不太講究」，更透露在台灣街頭上，隨處可見素顏或僅擦淡妝就出門的女生。撇除台灣氣候高溫濕熱讓人「化了也融化」的無奈外，更深層的原因在於台日兩國對於「面子」的集體心理差異。
在日本，「化妝」被視為基本社交禮儀，許多日本女生甚至連下樓倒垃圾、去便利商店都要頂著精緻妝容，不化妝出門彷彿「沒穿衣服」。
有別於日本社會普遍存在的精緻包袱與高壓的容貌焦慮，張景嵐在劇中一邊喝著18天台啤、一邊直率追求舒適自然的「實用主義」，反而成為劇中一股療癒的清流，讓人感嘆「鬆弛感」是容貌焦慮終結者。
「鬆弛感」不是懶惰，是舒適地把生活過得游刃有餘。台灣社會普遍崇尚自然，上班、上課頂著素顏是家常便飯，把力氣花在重要聚會或取悅自己的刀口上。網友幽默地說「不化妝不是懶，是我們選擇跟自己的皮膚和解！」做自己的自信美，在當今高壓社會裡，意外成為治癒現代人精緻焦慮的最佳良藥。
日本網民狂刷彈幕 「台灣有事」時事梗
這股「張景嵐旋風」不僅在台灣引發共鳴，在日本同樣人氣爆棚。張景嵐在劇中與其他女性角色在微醺下的各種「超甜互動」，讓她在日本知名影音平台 Niconico 上瞬間爆紅。
櫻花妹被撩到的同時，也充分發揮天馬行空的彈幕文化。每當張景嵐與日本角色展開令人臉紅心跳的親密接觸時，畫面上的彈幕便會瘋狂惡搞，大玩歷史與時事梗，狂刷「台灣有事」、「這是最新的釣魚台爭奪戰嗎？」、「台日友好」等搞笑留言，將嚴肅的國際地緣政治，歪樓變成百合動畫裡的「美少女主權爭奪戰」，也成為動畫正片之外的亮點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
四月新番《上伊那牡丹，醉姿如百合》由漫畫家「塀」的同名作品改編，故事講述剛滿20歲的理工大一新生「上伊那牡丹」，偶然在宿舍與學姊們成為酒友。沒想到單純乖巧的牡丹一喝了酒，竟會露出「肉食性」的底色，化身直球撩妹高手，這部作品圍繞著這群宿舍夥伴們，在美酒與微醺中拉近彼此的距離。
劇中同住宿舍的「張景嵐」，是來自台灣的留學生，個性大方、說話直率。所有刻畫她的畫面皆毫不含糊，像是收到台灣郵局的包裹，裡面塞滿「18天台灣生啤酒」、牛軋糖餅等家鄉味，在地元素的連結引起台灣觀眾的共鳴。
在最新播出的第7集中，張景嵐直言台灣人「對化妝都不太講究」，更透露在台灣街頭上，隨處可見素顏或僅擦淡妝就出門的女生。撇除台灣氣候高溫濕熱讓人「化了也融化」的無奈外，更深層的原因在於台日兩國對於「面子」的集體心理差異。
在日本，「化妝」被視為基本社交禮儀，許多日本女生甚至連下樓倒垃圾、去便利商店都要頂著精緻妝容，不化妝出門彷彿「沒穿衣服」。
有別於日本社會普遍存在的精緻包袱與高壓的容貌焦慮，張景嵐在劇中一邊喝著18天台啤、一邊直率追求舒適自然的「實用主義」，反而成為劇中一股療癒的清流，讓人感嘆「鬆弛感」是容貌焦慮終結者。
「鬆弛感」不是懶惰，是舒適地把生活過得游刃有餘。台灣社會普遍崇尚自然，上班、上課頂著素顏是家常便飯，把力氣花在重要聚會或取悅自己的刀口上。網友幽默地說「不化妝不是懶，是我們選擇跟自己的皮膚和解！」做自己的自信美，在當今高壓社會裡，意外成為治癒現代人精緻焦慮的最佳良藥。
這股「張景嵐旋風」不僅在台灣引發共鳴，在日本同樣人氣爆棚。張景嵐在劇中與其他女性角色在微醺下的各種「超甜互動」，讓她在日本知名影音平台 Niconico 上瞬間爆紅。
櫻花妹被撩到的同時，也充分發揮天馬行空的彈幕文化。每當張景嵐與日本角色展開令人臉紅心跳的親密接觸時，畫面上的彈幕便會瘋狂惡搞，大玩歷史與時事梗，狂刷「台灣有事」、「這是最新的釣魚台爭奪戰嗎？」、「台日友好」等搞笑留言，將嚴肅的國際地緣政治，歪樓變成百合動畫裡的「美少女主權爭奪戰」，也成為動畫正片之外的亮點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！