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▲《天機試煉場》權秀珍（左2）二度來台，本次是參加節目《OMO調查局》錄影。左1為主持人木木，右起為主持人夏和熙和阿本。（記者嚴俊強攝影）

韓國爆紅的超大型薩滿實境節目《天機試煉場》引爆全球話題，節目中以強大感應力與超高顏值吸睛的「萬神老師」權秀珍，今（26）日受邀來台參加節目《OMO調查局》錄影。接受媒體訪問時，權秀珍開金口給予台灣觀眾2026年下半年的天機指引，她表示，2026年是一個不斷變動的年，最重要的是知道自己要的是什麼，心態正確了，2027年會是真正的大發之年。面對近來全球多變的局勢，權秀珍表示，「雖然每個人的命運因人而異，但2026年整體而言，會是一個充滿巨大『變化與動盪』的時期。」但也正是因為變動才會帶來調整和改變。權秀珍表示，「正因為外在環境不斷在變，越是這種時候，越不能忘記自己最初設定的目標。好好的去調適、調整自己的心態，只要今年能咬牙堅定地挺過去，我相信2027年一定會迎來比今年更好、真正大發的一年。」許多觀眾都很好奇權秀珍是從什麼時候開始有感應力，她表示她的祖母本身就是一位巫師，而她與祖母同住時，在4歲那年的某個清晨，正當她還在熟睡，大腦突然在冥冥之中接收到了神靈的啟示。這場發生在清晨的神聖對話，改寫了她的人生，讓她從4歲起就擁有了與神靈溝通、感知天機的天賦，從此開啟了成為巫師的修行之路。談到讓她在全球爆紅的節目 《天機試煉場》，權秀珍表示，在參加節目之前，從來沒想過會在同一個場合裡同時遇見這麼多的巫師：「這是我活到現在，第一次在同一個地方遇到這麼多同行。雖然以前就知道有很多有名的人，但實際親眼見到大家聚在一起，這真的是第一次，也是非常棒的經驗。」權秀珍笑說，在拍攝期間過得非常開心，能近距離觀察、認識每個人截然不同的通靈與算命風格，也讓她大開眼界。而在眾多選手中，權秀珍更特別點名對莫娜德老師（Monad）印象最深刻。她表示，自己平時其實就非常喜歡看塔羅牌，而莫納德老師的特別之處在於「她用的不是西洋塔羅，而是非常罕見的東洋塔羅牌」，看著莫納德老師拿著充滿東方色彩的特製卡片，以一種具直覺性、快狠準的超強神準神級解牌技術，讓權秀珍當場在台下被深深震撼，大讚這段相遇很人性也很感動。