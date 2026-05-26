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▲蘇姿丰、黃仁勳都欽點欣興（3037），巴逆逆昨天也決定進場，沒想到「反指標」失靈，欣興今天沒跌還漲停。（圖／巴逆逆臉書）

台股近來熱到像全民運動，台指今（26）日一早更一度衝破44000點，AI載板股也成了市場最熱門話題，AMD（超微）執行長蘇姿丰、NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳接連點名看好欣興（3037），帶動欣興今（26）日盤中直接亮燈漲停。不過，更讓網友看傻的是，向來有「反指標女神」稱號的投資網紅巴逆逆（8ZZ）昨天才剛宣布進場，結果這次不只沒跌，反而一路噴上去，讓她本人都忍不住喊：「現在的我可是買啥漲啥！」近來載板題材大熱門，欣興股價一路狂飆，昨天正式衝破千元大關，市場氣氛熱到不行，結果巴逆逆也手癢曬出進場畫面。由於她過去常被網友笑稱「買什麼跌什麼」，甚至有「股市冥燈」稱號，因此她一買進，立刻讓不少散戶開始緊張，留言區一片哀號，「我瑟瑟發抖…」、「妳可以去買台積電嗎」、「謝女神，欣興、南電、景碩，我一直找不到機會上車，終於等到機會了」，不少人甚至做好股價下殺心理準備。沒想到巴逆逆這次卻失靈，欣興今天不只沒跌，更在中午直接亮燈漲停，笑瘋不少網友說：「那個，大家冷靜一下，先別高潮，別忘了女神剪頭髮了...有沒有可能…轉運後反轉又反轉！」巴逆逆也超嗨發文：「現在的我可是買啥漲啥！！！我要開始買那些名不見經傳的奈米股！！！！！」搞笑的是，雖然欣興讓巴逆逆大賺一筆，但她稍早也曬出跌停板截圖直喊：「我的人生充滿了矛盾，這大概就是痛並快樂著🥲」粉絲也湧入安慰：「載板多買一點就賺回來了！」、「至少你還有欣興」。巴逆逆暱稱8ZZ，是台灣知名投資型網紅，因過去多次操作後股價反向走跌，她因此被封為「反指標女神」、「股市冥燈」，每次公開持股動向，都會引發大批股民關注。