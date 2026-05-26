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▲前台中市長胡志強感念老友尹衍樑興學公益，為善不欲人知。（圖／翻攝胡志強臉書，2026.05.26）

前台中市長胡志強驚聞潤泰集團總裁尹衍樑故去，透露有次相約進餐，不慎見到他手上膠環，判斷應是住院中請假出外，但「他未說出、我也不好相問」，只覺他住院時日越多，對國內外捐贈興學公益也越來越多，回想當年他任台中市長時，捷運興建經費無著，尹衍樑曾主動表示願幫忙投資，但胡志強覺得經費太大、回收不定，婉謝老友好意，卻對他的俠義胸懷感念在心。得知尹衍樑故去，胡志強感到震驚悲傷，今（26）日中午他在臉書發文，透露有次相約進餐，雖然老友們談笑如故，他卻不慎見到尹衍樑手上的膠環，判斷是住院中請假出外，但尹衍樑未主動提及、胡志強也不好相問，「總覺得他住院日越來越多，國內外捐贈興學公益也越來越多」。胡志強感慨尹衍樑極為低調，私下言談之間未談個人健康問題，卻透露想替社會做更多公益，還一一舉例。讓他想起當年擔任台中市長時，曾急於興建捷運，苦於市府經費無著，尹衍樑主動表示願意幫忙投資，但胡覺得經費太大、回收不定，婉謝他的好意。可惜天不假年、壯志未酬，他祝福老友的親屬，永遠記得尹衍樑的胸懷，把他的精神及事業發揚光大。