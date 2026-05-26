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▲今年 COMPUTEX 首度增設「AI機器人區」，圖為COMPUTEX 2025。（圖／TCA提供）

Vyin AI 打造 「Vyin RIS」機器人 AI 大腦 解鎖實體零售數據價值

根據智慧零售產業調查報告，67%消費零售企業已導入或規劃導入 AI，為各產業之冠；其中，高達 70% 的零售企業將「收益成長」列為首要目標，顯示企業對 AI 的期待，正從提升營運效率轉向驅動業績成長。面對缺工、服務品質一致性及數位轉型等挑戰，零售產業也持續尋求兼顧效率與營收成長的 AI 新解方。與此同時，AI 機器人正快速成為全球科技產業關注焦點。今年 COMPUTEX 首度增設「AI機器人區（Robotics）」，反映相關技術已從概念驗證逐步邁向實際應用，而驅動人機互動與決策能力的「機器人大腦」，更被視為下一波 AI 機器人規模化的關鍵。看準零售 AI 商機，橘子集團旗下 Vyin AI 首度參展 COMPUTEX，宣布跨足機器人大腦領域，推出專為零售場景打造的對話式銷售智慧中樞「Vyin RIS（Robotic Intelligence Solution）」，並透過現場展示，揭示 AI 機器人如何從服務輔助角色走向第一線商業互動場景。橘子集團旗下 Vyin AI 首度參展 COMPUTEX，推出專為零售場景打造的對話式銷售智慧中樞「Vyin RIS」。在數據驅動決策的時代，品牌已能透過電商後台數據掌握消費者的瀏覽軌跡與決策歷程；然而，實體場域中的顧客詢問、停留、猶豫與互動等行為，往往難以被有效記錄與分析，形成企業優化商業決策的重要資訊缺口。Vyin RIS 除了在第一線引導顧客購買，更能助品牌將過去難以被量化的顧客互動與需求訊號，結構化提煉為具價值的企業數據洞察。COMPUTEX 展期中，Vyin AI 將透過「智慧零售」與重視合規的「智慧藥局」兩大情境，呈現 Vyin RIS 如何從前端導購、商品推薦與銷售互動，到後端顧客需求分析與零售洞察，協助品牌打造更個人化且可持續優化的零售 AI 互動體驗。◾ 活動日期／時間：2026年6月2日至6月4日 9:30-17:302026年6月5日 9:30-16:30◾活動地點：台北世貿一館◾展區：AI 機器人區◾展攤編號：A0509a◾展攤名稱：人機互動全場域解決方案主題館