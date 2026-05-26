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G1：6月4日（四） 08:30 紐約尼克 vs. 雷霆/馬刺勝隊（西區主場）





紐約尼克 vs. 雷霆/馬刺勝隊（西區主場） G2：6月6日（六） 08:30 紐約尼克 vs. 雷霆/馬刺勝隊（西區主場）





紐約尼克 vs. 雷霆/馬刺勝隊（西區主場） G3：6月9日（二） 08:30 雷霆/馬刺勝隊 vs. 紐約尼克（尼克主場）





雷霆/馬刺勝隊 vs. 紐約尼克（尼克主場） G4：6月11日（四） 08:30 雷霆/馬刺勝隊 vs. 紐約尼克（尼克主場）





雷霆/馬刺勝隊 vs. 紐約尼克（尼克主場） G5：6月14日（日） 08:30 紐約尼克 vs. 雷霆/馬刺勝隊（西區主場）*如有需要





紐約尼克 vs. 雷霆/馬刺勝隊（西區主場）*如有需要 G6：6月17日（三） 08:30 雷霆/馬刺勝隊 vs. 紐約尼克（尼克主場）*如有需要





雷霆/馬刺勝隊 vs. 紐約尼克（尼克主場）*如有需要 G7：6月20日（六） 08:30 紐約尼克 vs. 雷霆/馬刺勝隊（西區主場）*如有需要





隨著紐約尼克在東區決賽第四戰以130：93大勝並橫掃克里夫蘭騎士，大蘋果軍團時隔27年再度挺進 NBA 總決賽。今（26）日賽後，NBA官方也正式公布了本賽季總決賽的完整賽程。由於東區賽事早早落幕，尼克隊將獲得長達8天的黃金休息時間，這對於經歷高強度季後賽的球員來說無疑是天大的利多。然而，這份賽程表也揭示了一個殘酷的現實：無論西區最終是由奧克拉荷馬雷霆還是聖安東尼奧馬刺殺出重圍，例行賽戰績較差的尼克隊，在總決賽都將「不握有主場優勢」。目前西區決賽正陷入膠著，雷霆與馬刺兩大強權系列賽戰成2：2平手，至少還需要進行兩場以上的血戰才能分出勝負。反觀尼克以4：0輕鬆寫意地橫掃騎士，由於總決賽G1定於台灣時間6月4日（週四）才正式開打，這意味著尼克全隊從今日起將迎來整整8天的充裕休整期。這段大休息時間對於尼克而言是雙面刃。好處在於球隊能獲得充足的體能恢復，讓剛榮膺東決MVP的布朗森（Jalen Brunson），在東決場均出戰超過39分鐘後可以徹底充電、治癒累積的勞損，並有極其寬裕的時間針對西區潛在對手進行戰術演練；壞處則在於長達一週沒有高強度對抗，球員好不容易在11連勝中培養出的火燙比賽手感與節奏，是否會因久未實戰而有所冷卻，考驗著教練團調整陣容的智慧。儘管尼克可以「以逸待勞」靜候對手，但根據NBA的季後賽主場優勢規則，需依據例行賽戰績決定，東區第3的尼克不論是面對西區第1的雷霆還是戰績更優的馬刺，都必須從客場開打，且若是打到終極生死戰（G7），必須前往西區的魔鬼主場作客。這意味著尼克想要問鼎總冠軍，勢必要展現強大的客場破局能力。大蘋果軍團已經將隊史的季後賽連勝紀錄堆高到11連勝，距離歐布萊恩冠軍獎盃只差最後四場勝利，這座高唱「紐約、紐約」的城市，將在接下來的8天內引頸期盼這場年度終極對決的到來。