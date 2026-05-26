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馬英九基金會風波延燒，針對前執行長蕭旭岑、王光慈，基金會內部的三人調查小組雖已表示查無違規事證，前總統馬英九本人仍不買單，授權前親信、前國安會秘書長金溥聰召開記者會，公布前基金會執行長蕭旭岑接受台商現金捐款之照片，指控該款項卻未入基金會的帳。對此，前執行長王光慈解釋，現金總額330萬經請示均全數用於公務。調查小組發言人李德維今（26）日也強調，若蕭、王有一帳兩報，才會構成中飽私囊的嫌疑。李德維今上《千秋萬事》表示，三人調查小組要調查的是他們有沒有一帳兩報？在馬英九個人帳冊看到某筆支出，也在基金會帳冊看到同樣支出，這樣的話就可以被質疑有可能中飽私囊或貪污，但基金會提供的東西，只有會計師說「有錢沒有入帳」，而馬英九有基金會，有辦公室，有個人，難道王光慈一人就可以決定薪水嗎？馬英九有沒有授權？據調查小組調查，馬英九是不管這些事情的，都是交代王光慈去管。李德維更強調，調查小組無意為誰辯解，只是把看到的東西提出來，讓董事會去思考，因此對於被指控袒護蕭旭岑，他認為是相當「低智商」的做法。而此事件後續發展，一種可能性是董事會通過同意後，把證據拿出來給大家看，另一種就是提告上法院，相關資料就會在起訴書或判決書中呈現。