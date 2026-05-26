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馬英九基金會財政紀律案持續延燒，前國安會秘書長金溥聰與遭指控的蕭旭岑、王光慈隔空交火，爭議焦點集中在一筆來自中國台商總會長韓螢煥的330萬元現金捐款。對此，律師陳君瑋分析，整起事件本質上是私人間的財務糾紛，根本不是馬英九所稱的「貪污案」，蕭旭岑與王光慈2人恐怕沒有法律責任，甚至還可能反過來向馬英九請求「管理費用」。陳君瑋指出，這件事與外界認知的貪污完全不同，「貪污」是公務員利用職務侵吞公款才會成立，但蕭旭岑與王光慈並非公務員，因此不適用《貪污治罪條例》。他續指，真正關鍵在於，蕭旭岑有沒有把錢放進自己口袋？如果有，就可能涉及刑法侵占罪；如果沒有，而是全部花在公務上，則未必構成犯罪。至於捐款名義問題，陳君瑋也進一步分析，如果捐款原本就是給馬英九個人，本來就不需要進基金會帳目；即便捐款名義屬於基金會，只要相關人員沒有私自挪用，也不一定構成侵占，但可能衍生稅務問題，遭行政機關裁罰。陳君瑋甚至提出「無因管理」概念替蕭旭岑辯護，他表示，若蕭能舉證330萬元全數用於基金會或馬英九相關公務，還可能主張自己是在未受正式委託情況下，主動協助處理事務，維持基金會正常運作，因此依《民法》可向馬英九請求必要費用。陳君瑋更舉出經典案例說明：「像是鄰居家失火，我主動幫忙救火，事後請求無因管理費用。」