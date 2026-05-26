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▲黃大煒透過律師發布「離台聲明」。（圖／黃大煒、漢英得力法律事務所提供）

歌手黃大煒唱紅〈你把我灌醉〉、〈讓每個人都心碎〉、〈秋天1944〉等多首代表作，曾說過「沒有音樂，我沒有理由活著」的他，今年一月離開台灣回到夏威夷，展開人生與創作的新階段。而黃大煒人間蒸發近半年，今（26）日透過唯一律師窗口正式發布「離台聲明」，沉潛回歸創作初心，即日起社群與關聯帳號、對外所有工作等相關發言，皆全權交由律師處理。黃大煒闖蕩歌壇超過30年，一步一腳印將人生黃金時期全奉獻給歌迷與演藝事業，經典歌〈你把我灌醉〉、〈讓每個人都心碎〉、〈秋天1944〉至今仍是許多人KTV必點神曲，甚至有不少歌手翻唱他的作品致敬。如今，黃大煒今發布正式離台聲明，宣布暫別歌壇、移居夏威夷，沉潛回歸創作初心，消息一出讓粉絲震驚不已。另外黃大煒也透過聲明表示，社群與關聯帳號以及對外所有工作等相關發言，已全權交由「漢英得力法務事務所」處理。為尊重與維護權益，特別發布聲明向業界告知，感謝大家多年照顧。黃大煒踏入演藝圈多年，1964年出生於香港，自小移居美國夏威夷，憑藉獨特的西洋音樂底蘊，將搖滾、節奏藍調（R&B）與流行曲風完美結合，活躍於華語樂壇。黃大煒不僅在音樂圈活躍，還曾跨足戲劇圈，以影集《化外之醫》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎。