我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沙米特在東決G1鎖死米契爾，幫助尼克搶下關鍵首勝。（圖／路透／達志影像）

紐約尼克台灣時間今（26）日於東決G4以130：93大勝克里夫蘭騎士，系列賽4：0橫掃對手，時隔27年重返總決賽。其中隱形功臣非屬蘭德里·沙米特（Landry Shamet）不可，扮演板凳神兵在系列賽三分球12投11中、命中率高達驚人的91.7%，寫下歷史。而他在G1尼克陷入劣勢時，上場鎖死騎士核心米契爾（Donovan Mitchell）的進攻，也是尼克可以提早舉東區金盃的關鍵，沙米特今天賽後感嘆尼克沒有圍繞特定人物打的戰術，「不會特別造神」，而他也將迎來個人生涯第一次總冠軍賽。尼克今天在半場結束時就抱著巨大優勢，終場以37分之差痛擊騎士，以4：0橫掃之姿晉級總決賽，讓作客的大蘋果球迷陷入瘋狂。而這場歷史性勝利的背後，板凳射手蘭德里·沙米特（Landry Shamet）打出了永生難忘的代表作。沙米特今天上場約19分鐘投下16分，為替補球員中最高分，甚至超過核心布朗森（Jalen Brunson）的15分。此外，沙米特今天6投5中，展現超高效的投籃節奏，外線更是神準的4投全中，一顆在第三節的禁區切入扣籃，他雙手抓上籃框讓球迷西當振奮。不僅此場比賽亮眼，沙米特在東決舞台上大放異彩，他場均僅出賽19.7分鐘，卻以高達75%的整體命中率，平均砍下9.8分。更恐怖的是，他整輪系列賽在三分線外12次出手僅投丟1球，「12投11中」高達91.7%的三分命中率直接載入歷史史冊。尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後也稱讚沙米特的表現，不過直言更想稱讚他的防守，「很多人會討論他的投籃，這是當然的，但我想稱讚他的防守，當哈特（Josh Hart）沒有防守米契爾（Donovan Mitchell）時，沙米特就得去防守他。」回顧沙米特在東決G1上，確實在尼克陷入落後時上場支援，有效封鎖騎士核心米契爾的進攻，在防守端也有好表現，是尼克提早收下東區總冠軍的隱形功臣。對此，沙米特並未因此自滿，隊伍也不會特別「造神」。他表示，「我們並沒有刻意安排什麼特殊戰術，像是『蘭德里（自己），我們今晚全圍繞著你來打』之類的話。」反而更看重場上臨機應變能力。沙米特解釋，尼克隊上擁有四到五名優秀的防守球員，只要接收到「去搞定他」的指令就可以立即執行，認為每個人都可以獨立對付持球人，彼此信任是尼克的一大優勢。不過第一次打進總決賽的沙米特也難掩興奮情緒，他分享雖然這兩天會好好慶祝，但終極目標依然是奪冠，「我們肯定想好好享受這一刻，但我們還有一個更大的目標，我們還要再贏下四場比賽。」